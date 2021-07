Sénégal: Covid-19 / Bilan du vendredi 9 juillet 2021 - 3 décès, 19 cas graves et 476 nouvelles infections

Le Sénégal est-il déjà dans la troisième vague de Covid-19 ? Tout porte à le croire au vu des chiffres de Covid-19 ces derniers jours. Hier, vendredi 9 juillet, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a annoncé 476 nouvelles contaminations sur 2104 tests effectués.

Le taux de positivité est estimé à 22,62%. Il s'agit de 215 cas contacts suivis, aucun cas importé et 261 cas issus de la transmission communautaire dont 217 dans la région de Dakar et 44 pour les autres régions.

Ces cas communautaires sont réparti entre : « 175 pour le département de Dakar, 13 pour le département de Guédiawaye, 10 pour le département de Rufisque, 10 pour le département de Keur Massar, 9 pour le département de Pikine, 6 à Bignona, 5 à Kaolack, Mbour et Popeunguine, 3 à Saly et Thiès, 2 à Dahra, Diourbel et Tambacounda, 1 à Aéré Lao, Dioffior, Kanel, Mékhé, Ngaparou, Sédhiou, Somone, Thilogne, Thionk-Essyl, Touba et Ziguinchor ».

En effet, 102 patients sont rétablis du virus. Toutefois, « 19 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 3 décès ont été enregistrés le jeudi 8 juillet 2021 ». Au total, 45266 cas ont été déclarés positifs depuis l'apparition de la maladie au Sénégal et 42090 guéris, 1187 décédés et donc 1988 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait savoir que ce jeudi 9 juillet 2021, 6242 personnes ont été vaccinées. Ce qui porte le nombre total à 574150.