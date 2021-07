Sénégal: Production de vaccins anti-covid au Sénégal - L'Etat lance la machine

Le Président Macky Sall a procédé hier, vendredi, au Palais de la République, au lancement du projet de production du vaccin anti-Covid par l'Institut Pasteur de Dakar. Une enveloppe de 200 millions de dollars US est nécessaire à la réalisation de ce projet. 14 millions sont déjà mobilisés sous forme de dons. Un engagement des partenaires salué par le chef de l'Etat.

Le Président Macky Sall, le Commissaire européen en charge du marché intérieur, le Directeur de la Banque européenne d'investissement, et les États Unis ont signé des conventions de subventions, lors d'une cérémonie organisée hier, vendredi, au palais présidentiel de Dakar, pour un projet d'établissement d'une unité de production de vaccins à grande échelle. Cette décision s'est faite dans le cadre de l'initiative Équipe Europe pour la fabrication et l'accès aux vaccins, aux médicaments et aux technologies de la santé en Afrique. Ce projet va accroître sensiblement les capacités de production médicale et de vaccin de l'Afrique et réduire considérablement sa dépendance de l'extérieur où elle importe 99% de ses besoins en vaccin.

L'Institut Pasteur de Dakar va ainsi héberger le pôle régional de production. L'accord fait partie d'un vaste ensemble d'investissements de l'Équipe Europe dans la production de vaccins et de produits pharmaceutiques en Afrique. L'Équipe Europe réunit la Commission européenne, les États membres de l'UE et la Banque européenne d'investissement, ainsi que d'autres institutions financières, conformément à la stratégie de l'UE avec l'Afrique et à celle de l'Union africaine / Centres de contrôle et de prévention des maladies en Afrique (CDC Afrique) et les Partenariats pour la production des vaccins en Afrique (PAVM).

En annonçant les contrats signés, Amadou Hott, Ministre de l'Économie du Sénégal, a déclaré : « Pour renforcer la lutte contre les pandémies en Afrique, le gouvernement sénégalais s'est engagé, entre autres, développer la production de vaccins contre la Covid-19 à l'Institut Pasteur de Dakar. Ce projet s'inscrit dans la vision de Son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal, de jeter les bases de la souveraineté pharmaceutique et médicale du pays et de participer à la réalisation de celle du continent. Il est fortement soutenu par mes collègues chargés des Finances et de la Santé qui considèrent que c'est un autre levier pour lutter de manière plus efficace contre la pandémie de la covid19.

Le financement initial et l'expertise de l'Équipe Europe et d'autres partenaires tels que les États-Unis et le Groupe de la Banque Mondiale, mais aussi les bailleurs régionaux, permettront d'accélérer la construction de la nouvelle usine de production, d'améliorer l'accès à des vaccins à des prix abordables en Afrique et de faciliter la production de vaccins pour faire face efficacement aux pandémies ».

Pour sa part, le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, s'est particulièrement félicité du soutien de l'Équipe Europe et de l'ensemble des partenaires, y compris les États-Unis et le Groupe de la Banque Mondiale, à la construction au Sénégal d'une usine de production de vaccins contre la Covid-19 et d'autres maladies endémiques.

M DIENG