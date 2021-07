Cote d'Ivoire: Volley-ball - Les dames en ouverture des demi-finales

Le Palais des sports de Treichville va vibrer au son du volley-ball, ce samedi 10 juillet 2021, dans le cadre des demi-finales aller du championnat national organisées par la Fédération ivoirienne de volley-ball. Pour cette première manche, l'honneur a été faite aux dames. Ce sont elles qui vont ouvrir les hostilités.

Les filles de CO Descartes seront face au Dauphin à partir de 14h puis, celles de l'Asec mimosas vont en découdre avec le Stella club. Juste après ces deux oppositions, les hommes feront leur entrée à partir de 17h. La Société omnisport de l'armée (Soa) et l'AS Police vont s'affronter avant de laisser la place à Ivoire et les hommes de l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs).

Les manches retour de ces demi-finales se tiendront le 17 juillet prochain. Les finales du championnat national hommes et dames sont prévues pour les 30 et 31 juillet 2021. Les demi-finales de la Coupe nationale auront lieu le 24 juillet et les finales le 7 août à Bouaflé.