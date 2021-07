Cote d'Ivoire: Transport aérien - Air France célèbre 80 ans de présence en Côte d'Ivoire

La compagnie aérienne nationale française a 80 ans de présence en Côte d'Ivoire. La célébration qui a eu lieu le 9 juillet, à Cocody a été marquée par le déménagement dans une nouvelle agence dans ce quartier huppé d'Abidjan (le siège était précédemment au Plateau).

Une occasion idoine pour Henri de Peyrelongue, Directeur général adjoint commercial ventes, de remercier les autorités ivoiriennes pour leur soutien et les clients pour la confiance en cette compagnie. « Air France s'est fortement développée au cours de ces 80 années. Nous avons toujours marqué notre attachement à la Côte d'Ivoire. Des signes de reprise sont visibles avec par exemple des réservations qui se développent assez fortement sur les mois de juillet et d'août. Ce qui nous permet d'avoir 2/3 de nos activités que nous avions avant la Covid-19 ; c'est très encourageant », s'est réjoui Henri de Peyrelongue, qui avait à ses côtés Henri Hourcade, Directeur général Afrique et Mervellec Jean-Luc, Directeur régional.

Selon lui, la crise sanitaire de la covid-19 a impacté le programme de vols de la compagnie qui a été réduit drastiquement. Cependant, elle a maintenu une importante activité cargo pendant cette période en transportant de nombreuses marchandises et des vaccins. « Sur l'Afrique, nous avons pu maintenir des fréquences dans l'ensemble et une forte présence plus particulièrement à Abidjan où nous offrons 14 vols hebdomadaires. Nous constatons une croissance des demandes en Côte d'Ivoire ; ce qui traduit le dynamisme de l'économie ivoirienne », s'est-il félicité.

Pour Henri Hourcade, ce déménagement s'inscrit dans la transformation du Groupe, qui a décidé de mettre les clients au cœur de sa politique aérienne