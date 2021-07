Tunisie: Covid-19 | Lancement d'une collecte de dons auprès des fédérations sportives

Les mesures réglementaires et juridiques relatives au lancement d'une collecte de dons auprès des fédérations sportives pour doter nombre d'hôpitaux régionaux d'équipements médicaux en cette circonstance difficile, ont été vendredi au centre d'une séance de travail au ministère de la jeunesse, du sport et de l'intégration professionnelle.

Cette initiative, qui démarrera la semaine prochaine, vise à soutenir les efforts de l'État en matière de lutte contre l'épidémie du Covid-19.

Elle consiste en l'ouverture d'un compte spécial servant à collecter les dons auprès des fédérations et des associations sportives pour l'acquisition d'équipements et autres matériaux médicaux, dont des concentrateurs d'oxygène au profit des hôpitaux assujettis à une grande affluence de malades touchés par le coronavirus.

La séance qui a réuni la ministre de la jeunesse et du sport et de l'intégration professionnelle par intérim, Sihem Ayadi avec nombre de représentants des fédérations et des cadres du ministère a été marquée par la signature d'une convention entre les représentants des sports collectifs et individuels ainsi la commission nationale paralympique.

En vertu de cette convention, une des fédérations sportives nationales sera chargée de l'ouverture du compte en question et de sa gestion et la composition de la commission de contrôle et de suivi des dons sera définie.

Cette dernière commission sera, entre autres, appelée à coordonner avec les institutions hospitalières concernées pour déterminer leurs besoins.

Les sportifs seront, également conviés à participer à cet élan de solidarité.

À noter que le ministère a mis à la disposition du département de la santé depuis la début de la pandémie, une centaine d'espaces de jeunesse et autres structures sportives dans les 24 gouvernorats en guise d'appui aux efforts de l'État.