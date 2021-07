Cote d'Ivoire: Hommage - La Grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri Diabaté célébrée

Les femmes de Côte d'Ivoire, avec à leur tête la Première Dame Mme Dominique Ouattara, marraine, ont célébré, ce samedi 10 juillet 2021, la Grande Chancelière de l'Ordre National, le Professeur Henriette Dagri Diabaté.

Aux côtés de la marraine, au Sofitel Abidjan hôtel Ivoire, l'on pouvait noter la présence remarquable de plusieurs personnalités parmi lesquelles, le Premier ministre, Jérôme Patrick Achi, des présidents d'Institutions, Amadou Soumahoro, Théophile Ahoua N'Doli, Koné Mamadou... Ainsi que plusieurs ministres et hautes personnalités du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix conduites par son Directeur exécutif, Adama Bictogo.

« Aujourd'hui, nous te célébrons aux yeux de tous, pour non seulement montrer combien nous t'aimons, mais aussi pour permettre aux jeunes générations de femmes de s'inspirer de ton modèle », a indiqué la 1ère Dame, Mme Dominique Ouattara.

Selon elle toute les personnes ayant côtoyées Mme Diabaté témoignent unanimement de son impact positif dans leur vie. Et ce, tant à travers son brillant parcours professionnel, son engagement politique exemplaire, que son amour inconditionnel pour son prochain. Femme de conviction, Mme Dominique Ouattara dira d'elle qu'elle est une fidèle parmi les fidèles. « Ton soutien et ta loyauté ont été déterminants pour mon cher époux, le Président Alassane Ouattara, aux heures les plus sombres de la lutte politique menée par le Rassemblement des républicains (Rdr) », a-t-elle affirmé.

Le Professeur Henriette Dagri Diabaté est perçue comme un modèle, une source d'inspiration pour toutes les générations.

1ère femme ministre d'Etat, 1ère femme secrétaire général d'un parti politique significatif et 1ère femme présidente d'Institution, en Côte d'Ivoire, le Professeure Henriette Dagri Diabaté est une femme d'expérience. « Universitaire chevronnée bénéficiant d'une aura des plus favorables auprès des populations, celle que beaucoup se plaisent à appeler la «Tantie » a toujours été à la hauteur de la tâche. Elle aura consacré toute sa vie à la lutte pour le bien-être de son prochain. Femme remarquable et pleine de qualités, sa loyauté, sa fidélité et son engagement aux côtés du président de la République SEM Alassane Ouattara a permis de réaliser la reconstruction de la Côte d'Ivoire nouvelle », la décrit Nassénéba Touré, Ministre de la femme, de la famille et de l'enfant.

Pour la ministre en charge de la femme, Mme Diabaté a mené le combat de la démocratie en Côte d'Ivoire en restant debout face à tous les défis qui se sont présentés à elle. « Merci tantie Henriette pour ton engagement politique, social et surtout pour ta persévérance. Nous te sommes reconnaissantes à jamais », écrit la ministre Nassénéba Touré.

Il faut noter que l'événement est initié par les femmes de Côte d'Ivoire avec à leur tête la première Dame, Mme Dominique Ouattara.