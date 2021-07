Sénégal: «Miis joobay» de Fatick - Dans l'ambiance d'un rite Sérère

Le quartier traditionnel Ndiaye-Ndiaye, dans la commune de Fatick, a renoué, le 5 juillet dernier, avec sa traditionnelle «chasse de Diobaye». Ce rituel sérère, communément appelé «O Miis Joobay», est organisé, chaque année, à l'approche de l'hivernage.

Dans la culture sérère, la chasse traditionnelle de «Diobaye» est très ancrée. Les populations de Fatick en ont fait l'expérience, le 5 juillet dernier. Il s'agit d'un moment fort pour «prédire l'avenir et donner des indications de protection des populations des mauvais esprits, mais aussi et surtout pour prévenir des calamités sur les cultures d'hivernage», selon Abdoulaye Sène, le président du comité d'organisation. Cet important rendez-vous culturel et mystique est caractérisé par une forte mobilisation des habitants du quartier Ndiaye-Ndiaye de la commune et d'autres populations venues des autres quartiers. Ce rituel est institué depuis plusieurs siècles avec la fondation du village de Fatick vers 1600. «Les premiers initiateurs, à travers la chasse de Diobaye, avaient décidé de lutter contre l'envahissement de leurs champs de cultures vivrières par les gibiers. Ceux-ci étaient très nombreux. Il fallait donc tout faire pour les éloigner et préserver, par la même occasion, les cultures», raconte M. Sène.

Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. À travers cette manifestation traditionnelle, la cité de Mame Mindiss garde toujours ses secrets. «Tout ceci, pour l'épanouissement de la culture sérère au cœur du royaume du Sine avec ses traditions légendaires. Elle font la fierté de ses habitants et du Sénégal», confie, sous le couvert de l'anonymat, un notable du quartier venu revivre le rituel avec son déguisement très particulier.

Chants, danses et prédictions

Une belle page de l'histoire que les héritiers de la chasse de Diobaye tentent de sauvegarder aujourd'hui. Pour rendre un hommage à leurs illustres devanciers, comme le souligne Abdoulaye Sène, le président du comité d'organisation. Pour lui, «il faut reconnaître que la tâche s'avère difficile puisque les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui et la façon dont nos ancêtres organisaient ce rituel ne peut plus l'être de nos jours». La chasse était célébrée pendant une semaine et était toujours marquée par des chants, danses et prédictions. Pour autant, ajoute M. Sène, «nous essayons de jouer notre partition en tenant compte des contextes du moment, mais en une seule journée seulement».

En 2020, la manifestation n'a pas été organisée à cause la pandémie de Covid-19. «Mais, cette année, nous avons tenu à renouer avec la tradition pour perpétuer l'évènement qui serait à sa 720ème édition, si l'on y ajoute celle de l'année dernière qui n'a été marquée que par l'organisation du Khoye», explique M. Sène.

Les chasseurs se sont rendus, tôt le matin, dans la forêt du village de Diobaye pour s'adonner à une partie de chasse au gibier. L'objectif étant de chasser l'animal désigné pour la circonstance. Plusieurs d'entre eux sont revenus satisfaits d'avoir abattu un animal exhibé sous les yeux de la foule. Elle a pris d'assaut la grande place du quartier (Ngëlna) sur le site actuel des arènes Ngoor Siid Ndour. Il s'en est suivi le rituel dansant des chasseurs qui a été très riche en couleurs. Des pas de danse au son des tam-tams traditionnels («Thianguina») ont rythmé cette partie de la manifestation dont le Khoye a été un autre temps fort.

Hivernage pluvieux et prospère

Le Khoye -qui a eu lieu dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 juillet- a donné l'occasion, jusqu'à 4h du matin, aux célèbres prédicateurs de présager la tournure de l'hivernage de cette année. Ils ont tous été unanimes, selon le délégué de quartier, Ousmane Dione, «à prédire un hivernage pluvieux et prospère en dépit de certaines calamités qui pourraient bien survenir dans le déroulement de l'hivernage». M. Dione soutient que des recommandations et offrandes ont été formulées pour se prémunir de certains malheurs.

Le Khoye, inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'Unesco, galvanise souvent les populations des zones où il est organisé. Il y avait aussi une autre facette de cette chasse traditionnelle de Diobaye. Les populations se sont rendues en masse au bord du bras de mer le Sine, à l'emplacement actuel du site sacré du totem de la ville Mame Mindiss pour y effectuer des libations très tôt dans la matinée du lundi. «C'est un rituel qui est effectué avant même que les chasseurs ne quittent le quartier. Ceci, pour des offrandes séculaires et la formulation de prières à Mame Mindiss, gardien des lieux», explique Abdoulaye Sène.

Le dernier acte de la cérémonie est le départ de la procession des chasseurs et danseurs au rythme des tams-tams et coups de fusils traditionnels vers le domicile du président de la chasse de Diobaye. Sur place, ils ont fait allégeance au «dieu» Ngor Sarr. L'édition 2021 de la chasse de Diobaye a vécu intensément en attendant un nouveau rendez-vous pour l'année prochaine.