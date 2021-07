Tunisie: CSS - Indemnités pour Jouini et Ben Ali

Le tenant de la coupe doit 300.000 dinars à ce duo partant.

La pile des dossiers grossit au Club Sportif Sfaxien. Dernier litige en date, celui du joueur Houssem Ben Ali qui, en passant, a obtenu la résiliation de son contrat et un montant de l'ordre de 160.000 dinars que lui doit le CSS. Également, Mohamed Ali Jouini a, lui aussi, obtenu gain de cause. Le CSS lui doit maintenant 140.000 dinars. C'est la commission des litiges relevant de la FTF qui a tranché.

Ahmed El Belli voudrait quitter l'USM

Contre toute attente, le président usémiste, Ahmed El Belli, a annoncé son prochain départ lors d'un point de presse tenu en rapport avec les préparatifs de l'équipe première et la présentation du staff technique. Rappelons que les rênes de l'équipe ont été confiées à Mourad Okbi alors que le nom de l'entraîneur des gardiens sera communiqué ultérieurement (on parle de Safouen Hidri pour le poste). Pour revenir à Mourad Okbi qui enregistre son comeback chez les Bleus, il sera épaulé par Saber Ben Jabria, Kaïs Makhlouf, Fathi Jallali et Skander Agrebi.

FTF--sélections : suspension des activités

C'était dans l'air, la FTF a annoncé la suspension de toutes les activités des sélections juniors et des équipes féminines, jusqu'à la fin du mois d'août en raison d'une situation sanitaire préoccupante. On parle même du report du championnat qui devrait reprendre le 17 août.

Report de la Coupe arabe U17

Sur le fil, l'Uafa a annoncé le report de la Coupe arabe des nations U17. La joute en question devait se dérouler au Maroc en ce mois de juillet. 16 équipes, dont la Tunisie, étaient en lice. Les raisons du report sont connues de tous. C'est forcément lié aux ravages de la pandémie.

Le successeur de Nabil Maâloul désigné

Nizar Mahrous, technicien syrien, a été nommé en lieu et place du coach Nabil Mâaloul, parti depuis quelques jours déjà. Le poste de sélectionneur de l'équipe de Syrie était donc vacant depuis quelque temps, et c'est à un coach syrien qu'est revenu l'honneur de diriger l'équipe. Rappelons que sous la coupe de Mâaloul, le bilan de la Syrie est flatteur et encourage à de belles perspectives, sachant que l'équipe a maintenant de grandes chances d'atteindre la phase finale du Mondial 2022.

Maroc : Faouzi Benzarti, proche du titre

A seulement quelques encablures de la fin du championnat, le WAC de Faouzi Benzarti caracole en tête après avoir battu, il y a peu son rival, le Raja de Lassaâd Jarda. L'équipe coachée par Faouzi Benzarti compte maintenant onze points d'avance sur le Raja. Le titre est à portée de main !