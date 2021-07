Gabon: L'exode rural juvénile et l'amélioration de l'attractivité des zones rurales débattus lors d'une réunion webinaire

Pour avoir mené plusieurs enquêtes, études socio-économiques et études de cartographie participative depuis 2014 dans plus de 500 villages et 300 localités, dans plusieurs secteurs d'activités et avec plusieurs experts de renommée nationale voire internationale, le Dr. Franck Elmer ESSONO EDOH de l'Institut de Formation et de Tutorat GIVEN BACK a fait le constat d'une marginalisation des zones rurales au profit des zones urbaines, ce qui s'expliquerait par de faibles investissements publics dans l'amélioration des conditions de vie des ruraux.

En effet, les jeunes ruraux se trouvent souvent marginalisés à la fois par des décisions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques rurales, et par les processus décisionnels relatifs aux politiques de jeunesse. Ils font régulièrement face aux problèmes suivants : taux de chômage relativement élevé, manque de ressources appropriées, niveau d'éducation plus faible que dans les régions urbaines et faibles perspectives de carrière.

Face à cette constatation qui s'est davantage accentuée depuis l'avènement de la pandémie du coronavirus, le Dr. Franck Elmer ESSONO EDOH a tenu à organiser une réunion webinaire afin d'ouvrir une réflexion nationale sur ces problématiques peu débattues dans les sphères publiques. C'est ainsi qu'il s'est tenu la réunion en ligne ZOOM le vendredi 2 juillet 2021 de 10 heures à 12 heures et en collaboration avec les acteurs de la société civile dont les profils professionnels et les actions sur le terrain en font des experts incontournables de la thématique "Avenir des jeunes ruraux au Gabon : Quel rôle pour les jeunes ruraux dans la transformation de la société ? Et comment améliorer l'attractivité des territoires ruraux ? C'est ainsi que la réunion en ligne ZOOM fut organisée par :

- Séraphin EKEMI MFOUO, Président de l'ONG Fondation Villageoise de Gestion de la Nature (FOVIGENA) & Coordonnateur du Réseau des Jeunes pour les Forêts d'Afrique Centrale (REJEFAC) ;

Yanne-Loic MBADINGA-ZIHOU, Ingénieur aménagiste, Conseiller en Stratégies de Développement Territorial & Fondateur du Centre de Recherche sur les Ruralités (CRR) ;

M. Cédric PAMBO MAPICKA, Ingénieur agronome, Responsable technique de la coopérative Club Gabon Vert & Coach formateur à succès ;

M. Gregory MIAME, Technicien agronome & Fondateur du Cabinet d'études et de conseils agricoles GM Consultants ;

Dr. Franck Elmer ESSONO EDOH, Sociologue du développement des territoires, spécialiste en résilience des communautés, Délégué Gabon de la Chambre Mondiale des Chefs d'Entreprise & Fondateur d'études et du conseil d'affaires Institut de Formation et de Tutorat GIVEN BACK.

Ainsi, chaque intervenant a donné une communication d'une durée de 10 minutes durant laquelle les enjeux, les perspectives, l'analyse situationnelle et les pistes de solutions pour répondre aux questions de la thématique. Avec une vingtaine de participants, dont des chercheurs, des responsables des ONG, des étudiants et des administratifs publics cette réunion a été l'occasion de comprendre les difficultés en zones rurales datées depuis les années 80 avec l'instauration des politiques d'ajustements structurels imposées aux Etats en voie de développement. Elle a permis d'identifier les acteurs clés, le niveau d'attractivité d'une zone rurale à une autre, les forces et faiblesses des politiques publiques, etc.

Aujourd'hui, avec une population rurale estimée à 13% de la population totale selon le Recensement Général de la Population et du Logement (RGPL) de 2013, le Gabon peine toujours à désenclaver ses 3483 villages, 52 districts et 48 départements. Après avoir répondu longuement à la question suivante : Comment lutter contre le dépeuplement et redynamiser les zones rurales ? le comité d'organisation de cette réunion mettra sur pied un groupe de réflexion pour poursuivre les débats sur le plan national. Il s'agira de :

- Créer un groupe de discussion sur le réseau social WhatsApp ;

- Se réunir en présentiel et de manière régulière ;

- Rédiger un rapport national détaillé sur la situation en zones rurales ;

- Créer un Réseau des jeunes ruraux d'Afrique centrale ;

- Concevoir des projets communautaires à fort impact pour appuyer l'action des organisations partenaires à notre initiative.