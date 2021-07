Sénégal: Activites économiques en mai dernier - La DPEE relève une baisse de 1,9%

La balance commerciale du Sénégal a enregistré une amélioration de déficit de 76,0 milliards de FCFA en mai dernier pour se situer à 109,8 milliards. C'est ce que relève le point mensuel de conjoncture de la Direction de la prévention et des études économiques (Dpee).

Le point mensuel de la Direction de la prévention et des études économiques, du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération renseigne que l"activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) a baissé de 1,9% au mois de mai. Cette baisse s'explique par la contraction des secteurs tertiaire (-3,8%) et secondaire (-2,4%), fait constater le point mensuel de la conjoncture de la Dpee du mois de mai. Elle signale que sur une base annuelle, une croissance de 12,5% de l'activité économique est notée, en mai 2021, à la faveur du tertiaire (+12,0%), du secondaire (+23,2%) et, dans une moindre mesure, du primaire (+7,1%). La publication qui parait 30 jours après la période étudiée relève par contre que le secteur primaire (+3,4%) et l'administration publique (+1,5%) se sont renforcés sur la période sous revue.

76 MILLIARDS DE DEFICIT EN MAI DERNIER

Toutefois, le document fait observer qu'«au mois de mai 2021, la balance commerciale est marquée par une amélioration de 76,0 milliards du déficit, pour se situer à 109,8 milliards». Les raisons de cette amélioration s'expliquent par «le dynamisme des exportations (+12,1% ; +21,4 mds) conjugué à une baisse des importations de biens (-15,1% ; - 62,1 mds), sur un mois». En revanche, le point mensuel de la conjoncture renseigne que «le taux de couverture des importations par les exportations a augmenté de 13,7 points de pourcentage et s'est établi à 56,5% sur la période».