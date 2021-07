Congo-Brazzaville: La sagesse va-t-elle enfin s'imposer ?

Alors que les tensions entre les grandes puissances s'aggravent de jour en jour et font courir le risque de conflits que leurs dirigeants s'avèreront à coup sûr incapables de maîtriser quoi qu'ils prétendent cette question trotte, comme on dit, dans la tête de tous les observateurs de la scène mondiale.

Ceci parce que dans le même temps où les intérêts égoïstes des uns et des autres l'emportent clairement sur le sens du collectif, les problèmes auxquels l'espèce humaine dans son ensemble se trouve confrontée prennent une dimension telle que seul un accord global permettra de les résoudre.

Comment, en effet, l'homme moderne pourrait-il, en ce début de troisième millénaire, lutter efficacement contre le dérèglement climatique et la dégradation de l'environnement naturel s'il ne concentre pas dès maintenant tous ses efforts dans ce but ? Comment parviendra-t-il, d'autre part, à stopper les pandémies qui se répandent sur toute la surface du globe à la vitesse de l'éclair s'il ne se coordonne pas avec lui-même sur tous les continents ? Comment combattra-t-il, enfin, les dérives en tout genre que les avancées fulgurantes dans le domaine des hautes technologies et de l'intelligence artificielle font d'ores et déjà apparaître ?

Jamais, en vérité, depuis que l'homme s'est imposé sur cette Terre comme l'espèce dominante, le risque de plonger dans une crise planétaire n'a été aussi grand, aussi clair, aussi proche. Une évidence à ce point perceptible par les peuples qu'elle crée sur les cinq continents une inquiétude croissante. Inquiétude dont les nations riches telles que la Chine, les Etats-Unis, l'Europe, l'Inde, la Russie, autrement dit les cinq « Grands » du temps présent, ne perçoivent visiblement pas la gravité même si leurs dirigeants affirment haut et fort le contraire à grand coup de gesticulations et de discours.

Dans un semblable contexte, alors que l'urgence d'une réponse collective aux défis vitaux de ce temps ne cesse de croître, la sagesse ne peut en réalité venir que des pays en voie d'émergence en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud, en Océanie. Autrement dit des continents sur lesquels vit la majorité de la population humaine et où, de ce fait, se joue en réalité le destin de l'humanité. D'où cette idée, qui paraîtra simpliste et donc irréaliste à nombre de nos lecteurs, selon laquelle ces mêmes pays doivent aujourd'hui coordonner leurs actions dans les grandes institutions de la gouvernance mondiale afin d'obliger les puissances de l'hémisphère nord à regarder la vérité en face et donc à prendre la juste mesure de leur responsabilité dans les catastrophes qui se préparent.

Si un tel mouvement venait à se dessiner comme il faut l'espérer, il est probable que les peuples riches en viendraient eux-mêmes à exercer de fortes pressions sur leurs gouvernants afin de les contraindre à agir dans le bon sens. N'est-ce pas ainsi que le Tiers-Monde est parvenu, il y a soixante ans, à mettre fin à l'ère coloniale après des siècles de servage ?