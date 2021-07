Sénégal: Santé et sécurité des travailleurs - L'Anacim installe son Comité d'hygiène et de sécurité au Travail

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a installé son Comité d'hygiène et de sécurité au travail. Selon un communiqué de presse, la cérémonie a eu lieu ce vendredi 9 juillet 2021 à la direction générale de l'Anacim sous la présidence de son directeur général, Sidy Gueye qui avait à ses côtés le secrétaire général, Mamina Kamara.

Selon le document, le rôle général du comité est d'aider à asseoir des comportements et des mesures efficaces pouvant assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. En effet, les grandes lignes qui sous-tendent la création du Comité sont la santé et la sécurité des travailleurs, la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, l'hygiène et la sécurité en milieu de travail, ainsi que l'amélioration des conditions de travail.

Pour le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, qui s'est d'abord excusé auprès des travailleurs sur l'absence depuis des années de cet instrument au sein de l'agence, « la décision de mettre en place un comité d'hygiène et de sécurité au travail vient à point nommé car l'amélioration de la politique de gestion des ressources humaines dans un environnement propice est une nécessité quand on parle du renforcement de l'autorité de l'Agence qui doit jouer un rôle primordial dans la mise en œuvre de la stratégie hub aérien ».

Les inspecteurs Mouhamed Mbengue et Ibrahima Diop, représentant l'inspecteur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale de Dakar ont installé les membres du Comité en rappelant que son existence est une obligation qui tire sa source sur des textes internationaux et nationaux qui visent à promouvoir la santé et la sécurité au travail.

Comme la Constitution du Sénégal en ses articles 37 et 65 qui parlent du droit à la santé et à la sécurité ou encore la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail de la République du Sénégal qui a prescrit en son titre III à l'article L 185, la mise en place de ce comité dans les entreprises.