Tunisie: Staffs techniques - Boujelbène prend du galon

Le coach tunisien passe de directeur technique à entraîneur-chef.

Passé à la direction technique de Ahly Benghazi après avoir quitté le Club Sportif Sfaxien, Anis Boujelbène va prendre en main le club libyen en question. Le technicien serbe, Dejan Arsov, ayant mis les voiles depuis peu, la tâche de diriger l'équipe première reviendra donc à Boujelbène.

A noter qu'il est assez insolite de noter qu' Arsov, coach démissionnaire de Ahly Benghazi, se dirige vers le CSS, alors que dans le même temps, Boujelbène, coach du CSS en début de saison passée veillera quant à lui sur les destinées du club libyen. C'est comme s'il s'agissait d'un jumelage entre les deux clubs avec un partage d'expérience via un échange d'entraîneur.

Nabil Maâloul retrouvera-t-il l'EST ?

Ce serait même déjà acté par les tenants et aboutissants du champion de Tunisie en titre. Nabil Maâloul serait en négociations avancées avec le président de l'Espérance Sportive de Tunis pour succéder à Mouïne Chaâbani. Il se trouve ainsi que l'ancien contentieux financier entre Maâloul et l'EST n'est plus qu'un lointain différend. Et à l'EST de s'offrir donc à nouveau les services d'un technicien au curriculum vitae long comme le bras avec de multiples expériences à la tête de clubs huppés et de sélections arabes tels que le Koweït, la Syrie et, bien entendu, la Tunisie.