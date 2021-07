Afrique: Notation financière - La Côte d'Ivoire 2e pays le mieux noté d'Afrique subsaharienne

Standard and Poor's attribue la note BB- avec perspective stable à la Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire est un pays qui rassure de plus en plus aux yeux des investisseurs et plus singulièrement auprès des agences de notation. En effet à la suite de la toute dernière réunion de son Comité de notation, la très renommée agence Standards and Poor's a attribué la note BB- avec perspective stable à la Côte d'Ivoire.

Le pays du président Alassane Ouattara devient ainsi le 2e pays le mieux noté d'Afrique subsaharienne par Standard and Poor's, après le Bostwana (BB+), et au même niveau que l'Afrique du Sud (BB-).

La Côte d'Ivoire dispose désormais d'une notation de crédit auprès de l'ensemble des trois agences internationales, à savoir Standard and Poor's (BB- stable), Moody's (Ba 3 stable) et Fitch (B+ positive), en ligne avec les meilleures pratiques internationales pour les pays émergents. Il est bon de préciser que la revue de la notation de Fitch est en cours.

Avec ce nouveau classement de l'agence standard and Poor's, il convient de retenir que la notation moyenne de la Côte d'Ivoire est désormais fermement encré dans la catégorie « double B », toute chose qui confirme l'excellente performance des indicateurs macro-économiques et institutionnels du pays au cours de ces dernières années. En effet les critères qui ont été mis en avant par l'agence Standard and Poor's dans le relèvement de la note de la Côte d'Ivoire sont notamment :

- Les bonnes performances économiques soutenues

- La consolidation budgétaire à moyen terme

- Bonnes politiques publiques

- L'amélioration continue du climat des affaires

- Le rôle moteur de la Côte d'Ivoire au sein de l'UEMOA et la bonne gestion des arrangements monétaires.