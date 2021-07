Cote d'Ivoire: Rencontre avec Gbagbo - Bédié appelle à l'oubli avec l'implication de Ouattara pour une réconciliation vraie

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié appelle à l'oubli avec l'implication de Ouattara pour une réconciliation vraie, à l'issue d'une visite de deux jours de Laurent Gbagbo, à Daoukro.

Le Président du Pdci Rda, s'est exprimé à Daoukro le dimanche 11 juillet 2021 à Bédiékro au terme de la visite de 48 heures du Président Laurent Gbagbo, dans la localité. À cette occasion, Henri Konan Bédié a plaidé pour la réconciliation, avec l'implication du chef de l'Etat, Alassane Ouattara, dans l'oubli et le pardon des souffrances subis par les uns et les autres.

[ Dialogue national et oubli des souffrances pour la réconciliation ]

" La plus grande expression d'amour que nous pouvons offrir à notre pays aujourd'hui même et aux générations futures, passe absolument par l'oubli de toutes nos peines et nos souffrances. Ce Grand Projet passe nécessairement par la mise en œuvre d'un projet de réconciliation vraie entre les ivoiriens à travers un Dialogue national inclusif dont le pays ne peut se faire l'économie. Cette réconciliation se fera par une volonté forte du Chef de l'État, Alassane Dramane OUATTARA, de tous les acteurs politiques dont nous-mêmes, mais aussi et surtout avec l'implication de tous nos compatriotes et tous nos partenaires au développement", a notamment indiqué le Président du Pdci Rda.

[ Le coup d'état encore dénoncé , ainsi que l'état de la nation par Bédié ]

Henri Konan Bédié a une fois encore dénoncé « coup d'État instrumentalisé et injustifié » de 1999. Il a précisé que la Côte d'Ivoire a pris le chemin de la destruction de ses fondements, depuis cette date. S'agissant de la situation sociale, économique et politique du pays, il a parlé de l'état actuel de la Nation dont le diagnostic, connu de tous les compatriotes selon lui , a été clairement établi par un comité paritaire récemment mis en place par lui et Laurent Gbagbo. À cet effet , l'ex président Henri Konan Bédié, a indiqué qu'il est urgent d'œuvrer pour le retour d'une paix définitive et durable en Côte d'Ivoire. " Mon ambition pour la Côte d'Ivoire est très grande ; je veux apporter toutes mes forces, les forces qui me restent, à la réconciliation vraie dans mon pays. Avec vous ( Laurent Gbagbo), nous voulons laisser aux générations de la Côte d'Ivoire de demain, un pays riche de sa diversité, un pays où toutes les populations vivent harmonieusement en paix " , a-t-il dit.

envoyé spécial à Daoukro