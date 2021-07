Sénégal: 1.250 milliards de francs investis en 9 ans dans des ouvrages hydrauliques (Macky Sall)

Keur Momar Sarr (Louga) — Quelque 1.250 milliards de francs Cfa ont été investis, en 9 ans, par le gouvernement sénégalais dans la mise en place et la sécurisation d'ouvrages hydrauliques à travers le pays, a soutenu samedi à Keur Momar Sarr (Louga, nord), le président Macky Sall.

"Depuis 9 ans, le gouvernement a mobilisé environ 1250 milliards de francs CFA pour la sécurisation des ouvrages stratégiques dont KMS1 et 2, la réalisation de 120 forages en milieu urbain, 596 forages autres en milieu rural et de plusieurs stations de productions et de traitement d'eau", a énuméré le chef de l'Etat.

Il intervenait à Keur Momar Sarr, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de Louga (nord), où il a inauguré une troisième usine de traitement d'eau potable dénommée KMS3.

Auparavant, il avait procédé à l'inauguration d'un domaine agricole communautaire dans la même localité.

"J'ai tenu à présider ces cérémonies pour marquer la priorité élevée que j'accorde à deux secteurs vitaux : l'eau potable et l'agriculture moderne", a-t-il fait savoir Macky Sall.

La nouvelle Keur Momar Sarr comporte une unité de pompage et de traitement d'eau potable et est dotée d'une conduite de transport vers Dakar de 216 km de tuyaux avec une production actuelle de 100000m3/jour sur une capacité de 200 000m3/ jour.

"Cela devrait régler de façon durable l'approvisionnement en eau pour toutes les localités traversées sur l'axe Dakar, Thiès et Mbour, anticiper les nouveaux besoins des pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose et de la zone de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD)", a fait valoir le chef de l'Etat.

Il a signalé que KMS3 avait également une vocation sociale à travers ses 1.150 kilomètres de conduite destinés à assurer l'adduction et la distribution d'eau au profit de plusieurs ménages avec 850.000 branchements sociaux.

"Il s'agit d'une réponse concrète à notre souci d'inclusion, de justice sociale et d'équité territoriale", a-t-il fait valoir, en assurant au maire de Keur Momar Sarr, que les villages et localités éloignées allaient bénéficier des branchements sociaux.

"Nous avons un programme en marche et nous allons progressivement connecter ces localités pour l'équité et la justice sociale. Je m'engage pour que ces localités soient alimentées en eau potable", a de nouveau dit le président Sall.

Il a insisté sur le fait que la mise en service de KMS3 allait permettre de doubler la capacité de production au profit de la zone urbaine de Dakar à travers le passage en 9 ans de 266.000 m3 par jour à quelque 560.000 m3.

"En raison de la croissance démographique et des besoins de développement économique, il nous faut poursuivre nos efforts. C'est pourquoi en plus des programmes de forages ruraux, un second presseur sera installé à Mékhé (Thiès) pour porter la production de KMS3 à sa valeur nominale de 200000m3 /jour", a-t-il ajouté.

Il a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre, "le processus de réalisation de l'usine de dessalement de l'eau de mer à Ouakam (Dakar) qui comprend un important volet de renouvèlement de plus de 450 Km de réseaux de distribution à Dakar pour une production quotidienne de 100000 m3".

Il a assuré que la production de cette nouvelle usine estimée à 135 milliards de FCFA permettra "de sécuriser sensiblement la fourniture en eau pour Dakar et réduire les risques liés à l'approvisionnement par des forages".

"Avec la finalisation de l'étude sur la sécurité de l'eau, le gouvernement définira prochainement un programme d'investissement stratégique axé sur la prévision de satisfaction durable en eau à l'horizon 2050. Je présiderai un conseil présidentiel à cet effet", a-t-il annoncé.