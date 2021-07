Angola: Les navires à passagers commencent des navettes entre Cabinda et Soyo cette année

Luanda — Sécil Marítima S.A envisage de lancer le transport commercial de passagers entre les villes de Cabinda et Soyo, dès le dernier trimestre de cette année, a révélé son président par intérim du conseil d'administration (PCA) de l'institution, João Martins.

Dans une interview à l'ANGOP concernant la mise en œuvre de ce service sur toute la côte angolaise, le responsable a souligné qu'il s'agissait d'une solution préliminaire, figurant dans un programme en cours, pour répondre à la demande et aux préoccupations de la population concernant la disponibilité des transports.

"Le démarrage des opérations est conditionné à la réparation totale des navires, catamarans et du Cabinda Ferryboat (transport mixte de fret et de passagers), ainsi qu'à l'achèvement des travaux sur les terminaux passagers et les équipements techniques et technologiques", a-t-il précisé.

En ce moment, a-t-il dit, quatre catamarans et un Ferrrbolt sont disponibles, et depuis le mois de juin deux navires sont à quai, depuis environ 60 jours, pour le renouvellement de la coque, la peinture, la révision des moteurs et des générateurs, les aspects technologiques et fonctionnels généraux. .