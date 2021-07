Angola: Le Cap-Vert quitte la présidence de "bonne santé" et se tourne vers les gens

Praia — Le président du Cap-Vert prétend quitter la présidence tournante de la CPLP avec l'organisation de "bonne santé", à 25 ans de vie, et se tourne vers le peuple, compte tenu de la perspective d'approuver une convention sur la mobilité interne.

« Nous partons du principe qu'il y a une volonté de tous les États membres d'aller de l'avant dans ce domaine. Nous avons déjà fait ce travail, qui a été le plus difficile, et c'est ce que nous espérons réaliser à Luanda, avec la signature. Après, c'est l'entrée en vigueur de la convention», a affirmé le chef de l'État capverdien, Jorge Carlos Fonseca, dans un entretien avec Lusa, à Praia, à propos du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), qui se tiendra à Luanda les 16 et 17 juillet.

Le sommet marque la fin de la présidence capverdienne de l'organisation et Jorge Carlos Fonseca a souligné que cet accord de mobilité interne, préparé au cours des trois dernières années, est la grande marque laissée par l'archipel.

"C'est un accord techniquement complexe, mais c'était un travail que nous avons fait, nous avons réussi à le négocier et ce modèle a fait l'unanimité", a rappelé Jorge Carlos Fonseca, dans l'attente de l'approbation de la convention par les chefs d'Etat à Luanda, l'un des neuf Etats-membres, seuls les présidents du Brésil et du Timor-Oriental ne devraient pas être présents au sommet, au cours duquel le Cap-Vert passe la présidence tournante de la CPLP à l'Angola.

"C'était, disons, la négociation la plus difficile et la plus complexe, avec des hauts et des bas, avec des revers. Cela a demandé beaucoup de diplomatie, beaucoup de travail diplomatique, beaucoup de patience, beaucoup de compromis, d'explication", se souvient-il.