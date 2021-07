Sénégal: Ndeye Maty Seye Mbaye, éducatrice spécialisée - Les enfants, le combat d'une vie

Au cœur de ses préoccupations, les enfants. Ndèye Maty Sèye Mbaye, éducatrice spécialisée, qui s'est construit une belle réputation, au-delà de nos cieux, éprouve une grande et touchante passion pour ces innocentes âmes.

« Les enfants et moi, c'est le parfait amour ». Ces propos de Ndèye Maty Sèye Mbaye résument, à eux seuls, la vie de cette enseignante de formation. Issue de la 11ème promotion de l'école normale Germaine Le Goff, en 1986, elle exerce, pendant 15 ans, dans l'élémentaire au Sénégal. C'est à cette époque qu'elle décide de rallier les États-Unis. Au pays de l'oncle Sam, le « virus de l'amour pour les enfants l'infecte ». Attentionnée, Mme Mbaye l'a toujours été. Toute petite, elle jouait déjà à la maman poule. « Quand ma mère s'absentait, je portais très souvent ses habits et talons pour jouer le rôle de maman. J'ai toujours aimé prendre soin des enfants », se souvient, nostalgique, celle qui présente des capsules dans l'émission matinale « Kinkéliba » de la Rts.

En 2000, elle débarque en Amérique et sert d'abord dans une école élémentaire. Mais pour exercer sa passion, elle doit subir une formation pour se conformer à la rigueur du système éducatif américain. Éduquée par un papa militaire, elle avait déjà intégré la rigueur. Il ne restait que les connaissances théoriques. « J'ai été obligée de retourner à l'université pour obtenir la qualification dans le domaine spécifique de l'enseignement spécialisé. Car, justement ici, n'est pas éducatrice spécialisée qui veut. C'est encadré », se rappelle la patronne de Maty-K-crèche. Elle avait vu juste. Grâce à cette formation, elle acquiert beaucoup de connaissances.

Couche particulière

Autant de découvertes qui n'ont fait qu'augmenter sa passion pour l'enfant. Entre des crèches aux États-Unis, des séminaires de formation au Sénégal, Mme Mbaye ne vit que pour les enfants. Pour elle, il est vital d'approfondir les connaissances des responsables de crèches pour une bonne prise en charge de l'enfant. « Il est important de comprendre les enfants avant de les accueillir dans les crèches. Aujourd'hui, les garderies pullulent et il n'y a pas suffisamment de ressources humaines pour cette couche assez particulière », constate-t-elle, non sans en faire le combat de sa vie. « J'ai attiré l'attention sur le danger d'ouvrir des crèches sans formation. De mon côté, je fais tout ce qui est possible pour leur donner le meilleur », alerte-t-elle.

Pour cette mère de quatre enfants, bien encadrer le môme, c'est préparer un avenir. Parce que, dit-elle, « l'enfant qui nait est une coquille vide. C'est la société qui le façonne ». En attendant une meilleure formalisation, Ndèye Maty Sèye Mbaye, en plus de « la formation çà et là », collabore toujours gratuitement avec des structures comme l'inspection d'académie de Tivaouane pour la formation des formateurs. « C'est une formation dédiée au personnel évoluant dans le maternel. Nous avons également donné du matériel ».

Aux États-Unis où le système éducatif est très exigeant, la patronne de Maty-K-Crèche réussit à se faire une place et une belle réputation dans son univers de prédilection.

En plus de la formation, Mme Mbaye est en train de finir un ouvrage dédié exclusivement aux parents et aux éducateurs. Pour elle, il est essentiel que tous connaissent le développement complexe de l'enfant. C'est dans ce sens qu'elle va bientôt ouvrir une école pour la formation des formateurs. Toujours pour le bien-être des plus petits.