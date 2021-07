Cote d'Ivoire: Situation sociopolitique - Gbagbo et Bédié appellent à un dialogue national inclusif

La visite de fraternité de l'ancien Chef d'État, Laurent Gbagbo, chez le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, s'est achevée, hier, dans la localité de Bédiékro où se trouve la plantation du premier responsable du parti septuagénaire.

Ce qu'il faut retenir, c'est que les deux ex-Chefs d'État réclament un dialogue national inclusif. En tout cas, c'est ce qui ressort du communiqué final de cette visite lu par l'honorable Akoto Oliver, député de Daoukro-N'Gattakro commune et sous-préfecture, accompagné de Georges Armand Ouégnin, député de Yopougon. " En conclusion, les deux présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont réitéré leur volonté commune d'œuvrer à la réconciliation nationale. Ils invitent tous les Ivoiriens à se mobiliser pour un dialogue national inclusif pour la fraternité et la paix", tel est l'essentiel du communiqué.

Le Sphinx de Daoukro est même revenu là-dessus : " Nous devons nous engager dans un grand projet de reconstruction de notre pays, un projet de la Côte d'Ivoire réconciliée et prospère, un projet qui passe par la mise en œuvre du projet de réconciliation vraie entre tous les Ivoiriens, à travers un dialogue national inclusif dont le pays ne peut faire l'économie". Et de dire que le Chef de l'État, Alassane Ouattara, a un rôle primordial à jouer dans ce projet.

" Cette réconciliation se fera par une volonté forte du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, de tous les acteurs politiques que nous sommes, mais aussi et surtout avec l'implication de tous nos compatriotes et partenaires au développement ", a-t-il ajouté. Henri Konan Bédié a dit sa foi en une Côte d'Ivoire fraternelle et a invité Laurent Gbagbo à s'engager pleinement avec lui pour une réconciliation vraie du pays. Il a remercié son visiteur pour tous ses mots de respect et d'estime à son endroit.

Le Pr Hubert Oulaye, au nom de l'ex-Président Laurent Gbagbo, a remercié Henri Konan Bédié et les populations pour l'accueil. Avant d'affirmer que Laurent Gbagbo est avec lui pour la réconciliation des Ivoiriens, un défi qu'ils doivent relever ensemble.