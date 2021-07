Ile Maurice: Métro - 26 % des voyageurs sont des personnes âgées

Le ministre du Transport et du métro léger, Alan Ganoo, «s'émerveille» du succès que rencontre le métro depuis que le trajet Quatre-Bornes-Port-Louis est sur les rails. Il y a peu, lors de la présentation des développements à prévoir au Caudan sur le trajet du métro, le ministre s'est estimé heureux de l'engouement autour de ce moyen de transport. Un avis partagé par les représentants de Metro Express Limited (MEL), qui affirmaient récemment que quelque 10 000 personnes prenaient le «train» au quotidien.

En fait, depuis l'entrée en opération de la ligne QuatreBornes-Port-Louis, 26 % des voyageurs sont des personnes âgées de plus de 60 ans, affirme MEL. Mais ce sont surtout ceux âgés entre 18 et 60 ans qui favorisent ce moyen de transport, dit-on, car selon les chiffres, 71 % de la clientèle appartient à cette tranche d'âge. «De plus, le nombre total de passagers a augmenté de 65 % la première semaine et actuellement (NdlR, la semaine dernière) on a enregistré 85 % de plus sur les deux derniers jours, soit presque le double du nombre habituel noté avant le lancement de QuatreBornes», soutient MEL.

Par ailleurs, la question de la rentabilité n'est pour le moment pas à l'ordre du jour, fait-on savoir, car le projet n'est pas encore complété. «Le Metro Express est un projet national qui est toujours en phase d'implémentation et pour le moment, le gouvernement nous donne son soutien jusqu'à ce que nous soyons pleinement en 'full operation' sur tous les 26 kilomètres. Cela après l'achèvement de la Phase 2.»

Et justement, où en est-on avec cette phase ? MEL soutient que les travaux avancent. «Jusqu'ici, 61 % des travaux ont été complétés pour la Phase 2B et 85 % pour la globalité. Les travaux à St-Jean dans les deux voies de l'extérieur (gauche complètement et à droite) seront terminés à la fin de septembre. D'ici début octobre, les barrières vont être transférées au milieu de la route. Les commerçants pourront travailler tranquillement jusqu'à la fin des travaux. La pose des rails aura lieu à St-Jean au début de l'année prochaine. QuatreBornes sera connecté à Phoenix en juin 2022.»

À noter qu'à Trianon, l'arrêt sera en face de La City (ancien Shoprite). À Curepipe, 84 % des terres ont déjà été remis à Larsen &Toubro, et le projet devrait être complété d'ici décembre 2022.

Les travaux vont aussi débuter d'ici peu pour l'entrée en opération du tram de Rose-Hill à Réduit, en traversant Ébène. «Les travaux préliminaires sont sur le point de commencer. Cette liaison va concerner quelque 15 000 passagers supplémentaire», soutient le ministre Ganoo. Il espère que les travaux vont se terminer parallèlement au tronçon reliant Curepipe à Quatre-Bornes.