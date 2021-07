Ile Maurice: Metro - Quand une rampe «déraille» un peu

La structure du métro fait face à un problème technique identique à l'autopont Decaen, qui se trouve à quelques pas de la zone problématique rencontrée il y a quelques années. C'est ce que soutient le député et ingénieur, Osman Mahomed.

Dans son intervention sur le Construction Industry Development Board (CIDB) (Amendment) Bill, vendredi au Parlement, le député rouge a glissé quelques lignes sur la rampe défectueuse de 100 m qui sera démolie et reconstruite par Larsen & Toubro (L&T), en charge du projet Metro Express. «J'ai remarqué que les trams restent immobiles ou roulent très lentement quand ils atteignent les rails de la rampe située en partie devant le Decaen fly-over. Un défaut structurel important sur environ 100 m. Conséquence très probablement d'une mauvaise conception ou fabrication qui peut mettre la sécurité des passagers à risque.»

Selon le député du Parti travailliste, «the Decaen had settlement and now the metro also has settlement». En effet, l'autopont fermé à la circulation pendant quatre mois, a été rouverte avant les fêtes de Noël en 2020. En 2018, un mois après son ouverture, une partie de l'autopont présentait des «signes mineurs de tassements», qui selon General Construction Co Ltd (GCC), sont dus à la mauvaise qualité du sol. Depuis, une surveillance permanente de ces fissures avait été mise en place. La décision a été prise, avec l'accord de la Road Development Authority (RDA), 20 mois après, de reconstruire partiellement la rampe d'accès de l'autopont Decaen, qui relie l'autoroute M1 à la rue Lord Kitchener à l'entrée Sud de Port-Louis sur 80 mètres. GCC avait enlevé la structure existante et l'avait remplacée par une dalle suspendue en béton armé qui repose sur des pieux, également en béton armé.

«Qui a fauté et qui paiera pour les réparations ?» s'interroge Osman Mahomed. Sollicité pour des éclaircissements, la garantie décennale fait provision pour des défauts de construction. «C'est le contracteur qui paie. L&T est un Design & Build contractor. Il y a aussi une Professional Indemnity Insurance qui entre en jeu. Il y a un système bien rodé dans la construction qui assure la qualité et le standard. MEL (Metro Express Ltd) a un droit de regard sur les calculs faits par RITES et les travaux de construction par L&T. MEL a aussi un Resident Engineer responsable de ce projet.»

L'express s'est tourné vers MEL pour des éclaircissements. À la question de pourquoi il a fallu démolir cette rampe et la reconstruire comme ça a été le cas pour l'autopont Decaen, le département de communication indique : «À la suite d'inspections par l'entrepreneur, un léger settlement du sol a été détecté. D'ailleurs, comme tout le monde le sait, il y a eu des problèmes géotechniques à Decaen et la région avoisinante ; donc nous ne voulons avoir des problèmes similaires.»

Du coup, selon MEL, L&T va effectuer des travaux d'amélioration en même temps que d'autres travaux d'infrastructure et d'interface entre Caudan et l'Aapravasi Ghat. Est-ce pour noyer le poisson ? MEL affirme que tous ces travaux sont dans le programme du constructeur. «Afin de respecter nos objectifs d'achèvement des travaux du métro, il est de notre devoir de les démarrer. Ce qui explique pourquoi les travaux ont démarré cette semaine et dureront environ six à sept mois.» Cependant MEL nie que la rampe qui sera démolie soit défectueuse. «Il n'y a aucun défaut structurel sur cette rampe. Ce n'est qu'un léger settlement du sol que le contracteur a constaté durant son inspection de routine, il y a quelques mois et on a déjà pris toutes les mesures nécessaires.»

Ce qui intrigue c'est que le piling, considéré comme une fondation profonde, a été effectué au Caudan comme travaux préliminaires. Comment se fait-il qu'une compagnie de construction de renommée mondiale comme L&T n'a pas pris en compte cette rampe défectueuse ? Serait-ce parce qu'il y avait des pressions pour livrer cette phase dans les temps ? Encore une fois, MEL martèle que la rampe n'est pas défectueuse. Et qu'en pense RITES, consultant qui supervise les travaux de construction ? MEL réplique que RITES n'est pas seule concernée. «Nous avons cinq niveaux d'assurance et de contrôle imprégnés dans l'exécution du projet, qui sont strictement suivies et ancrées dans nos systèmes et dans notre façon de travailler. Il faut souligner que l'équipe est composée d'experts locaux et internationaux qui assurent la conception, la réalisation et la mise en œuvre de ces cinq niveaux d'assurances pour que nous puissions effectuer nos opérations en toute sécurité et de manière efficace, comme le stipulent les normes internationales. RITES est donc parmi et supervise directement la qualité et les critères établis pour les différents travaux. Le point de vue de RITES est conforme à celui de MEL.»

Mais à voir cette rampe défectueuse, comment se fait-il que pas un seul niveau «d'assurance» n'ait détecté cette anomalie ? La réponse du département de communication : «Justement, fort heureusement que nos cinq niveaux d'assurance fonctionnent. Ainsi il n'y a pas de problème de sécurité qui nécessiterait la suspension du service passagers, à la suite de l'évaluation de la sécurité opérationnelle. Aussi, L&T procède à une surveillance quotidienne continue. Comme précaution supplémentaire, la vitesse d'exploitation dans cette zone est réduite.» Lors de l'évaluation pour le certificat de sécurité, cette «malfaçon» n'a-t-elle pas été prise en considération ? Serait-ce une des raisons pourquoi Italcertifer a été écarté car cette société est pointilleuse avant de soumettre un certificat de sécurité ? «Premièrement il n'y a pas eu de malfaçon. Deuxièmement, ce n'est pas le cas. Comme expliqué auparavant par le ministère, Italcertifer n'avait pas été choisie pour des raisons de procédures au niveau du procurement.»

Combien coûteront ces travaux et qui va payer ? Selon MEL, tous les travaux, y com- pris ceux d'améliorations et de maintenance, se feront au frais du contracteur L&T. Et quelle est la stratégie de MEL pour veiller à ce que cela ne se reproduise pas dans la phase 2, vu qu'il y a des structures aussi importantes, notamment à Curepipe ? D'autres niveaux d'assurances seront-ils ajoutés ? L'on explique que ce ne sera pas le cas. Quoi qu'il en soit, rampe défectueuse ou pas, le service de tram se poursuivra jusqu'à la station actuellement en construction, en descendant vers Caudan.