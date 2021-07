Algérie: Signature d'une convention de coopération entre l'ANADE et l'OPLA

Une convention de coopération a été signée entre l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entreprenariat (ANADE) et l'Office des parcs, des sports et des loisirs d'Alger (OPLA), a indiqué dimanche un communiqué du ministère délégué chargé des micro-entreprises.

Signée, vendredi dernier, à la clôture du salon régional des micro-entreprises activant dans le domaine du Tourisme, de l'artisanat et des produits du terroir, la convention vise à renforcer la coopération et à développer les micro-entreprises activant dans le domaine de compétence de l'OPLA.

La clôture de cette manifestation a été ponctuée par la distinction des micro-entreprises exposantes et la remise des prix aux meilleurs produits artisanaux, aux meilleurs stand et artisan, ainsi qu'à la meilleure femme entrepreneur, à la meilleure idée touristique et au meilleur plat traditionnel.

La manifestation marquée par "une forte affluence" des visiteurs était une occasion favorable à l'échange d'expériences et d'expertises et à l'établissement de contacts entre les micro-entreprises et les différents acteurs activant dans ce domaine pour concourir à la relance du secteur du Tourisme, conclut le communiqué.