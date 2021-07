Algérie: Constantine - 16 victimes de l'accident d'Oued Ouarzeg inhumés au cimetière de Hamma Bouziane

Constantine — Seize (16) victimes de l'accident de la circulation survenu, vendredi soir, dans la wilaya de Constantine, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion-remorque, ont été inhumées samedi, dans le recueillement, au cimetière de Zouitna dans la commune de Hamma Bouziane.

L'enterrement a eu lieu en présence des autorités locales, civiles et militaires, et une foule nombreuse de proches et de citoyens venus accompagner les victimes à leur dernière demeure.

Le chef de l'exécutif local, Ahmed Abdelhafid Saci, a présenté les condoléances au nom de l'Etat aux familles des victimes de ce drame, réitérant l'appel à la prudence sur les routes pour éviter les accidents qui endeuillent des familles entières.

Pour rappel, ce tragique accident s'est produit, vendredi soir, à 19h47 au lieu-dit Oued Ouarzeg, dans la commune de Beni H'midene sur la RN 27 reliant les wilayas de Constantine et Jijel, faisant 18 morts (11 femmes, 6 enfants et un homme) et 11 blessés, selon le dernier bilan de la Gendarmerie nationale.