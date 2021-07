Madagascar: AFT - « Sakaizan'ny teatra malagasy/Lycée J.J. Rabearivelo » sur les planches

Le théâtre reprend à l'AFT Andavamamba ce mois, plus précisément le 25 juillet à partir de 15h. Et de la plus belle des manières, puisque deux pièces vont y être présentées, « Sarango-pitia ve ? » et « Halaviriko ny herisetra ».

Les comédiens et comédiennes du « Sakaizan'ny teatra malagasy/Lycée J.J. Rabearivelo » monteront ainsi sur les planches pour faire vivre une histoire d'amour interdite, « Sarango-pitia ve ? » et une autre, « Halaviriko ny herisetra », sur fond de discrimination sociale et géographique.

« Ce spectacle marque le début de la saison théâtrale. Saison qui devait normalement commencer au mois de mars, cependant les circonstances sanitaires n'ont pas été favorables à l'organisation de manifestations culturelles », explique-t-on au niveau de l'AFT Andavamamba. Qui en ravivant des pièces d'antan, est à féliciter. En quelques années, des pièces et des auteurs comme Randrianary Ratianarivo ou Rasamy Gitara retrouvent une nouvelle jeunesse. Avec l'avènement du « Sakaizan'ny teatra malagasy/Lycée J.J. Rabearivelo » dans la danse, c'est plus qu'une bonne nouvelle.

Le théâtre malgache sera loin d'être mis aux oubliettes avec ces jeunes lycéens et lycéennes. Le « Sakaizan'ny teatra malagasy/Lycée J.J. Rabearivelo » fête cette année ses cinq années d'existence.