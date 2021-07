Madagascar: Ampitatafika Antanimenakely - Trois bandits arrêtés par la gendarmerie

La gendarmerie a mis aux arrêts trois présumés bandits armés de pistolet automatique de marque Makarov, dans la nuit de vendredi à samedi, à Antanimenakely Ampitatafika, suite à une action concertée des gendarmes de Fenoarivo et d'Ampitatafika.

Selon les informations fournies par les forces de l'ordre, les bandits ont attaqué le domicile d'un particulier à Antanimenakely Ampitatafika vers minuit. « Personne ne se trouvait dans la maison, ce qui a facilité l'intrusion de ces malfrats dans le bar », a déclaré un voisin. Les cambrioleurs sont repartis avec un téléviseur à écran plat de 32 pouces, un amplificateur et un lecteur de disque. Un gendarme habitant à proximité de la maison aurait entendu des bruits suspects au moment des faits. Il a tout de suite alerté ses collègues qui se sont empressés de venir sur les lieux sus-indiqués. Une course poursuite avec les cambrioleurs a été engagée par les gendarmes et le fokonolona.

Les malfrats n'ont pas hésité à user de leur arme et ont tiré des coups de feu. Personne n'a été blessé lors de ces tirs. La collaboration entre les gendarmes et le fokonolona a porté ses fruits. En effet, les cambrioleurs ont été rattrapés non loin du lieu de l'attaque. Il a été confirmé que ces bandits résident dans le quartier. Les objets volés ainsi que le pistolet encore chargé ont été découverts sur eux. Les gendarmes ont ouvert une enquête. La brigade de Fenoarivo en a été chargée.