Madagascar: Androndrakely - Deux attaques en une nuit

Regain confirmé de l'insécurité dans le deuxième arrondissement de la Capitale. Vendredi en pleine nuit, une horde de malfaiteurs s'en est pris au domicile d'un ressortissant arabe.

Fort heureusement, les occupants de la maison ont pu alerter à temps la police d'intervention et l'attaque a tourné court. Les malfrats sont rentrés bredouilles, a-t-on appris de sources informées. Outre cela, Ambohitsoa-Ivanja, un nom de quartier qui est fréquemment revenu à la Une des journaux la semaine dernière, a été une fois de plus le théâtre d'une attaque à main armée. L'acte s'est déroulé durant la même nuit du vendredi au samedi. On parle d'un criminel récidiviste qui serait le premier suspect du cambriolage.

Il vient de sortir de prison alors que sa peine n'a pas été purgée, selon les renseignements en cours de traitement. Ce suspect, dont l'avis de recherche est lancé, se serait associé avec un groupe de malfrats venant d'Andavamamba, prêts à participer à toute attaque et vol à main armée. Un renseignement digne d'être traité en profondeur puisque le deuxième arrondissement souffre beaucoup de l'insécurité. Vol avec effraction, vol de motos, incendie criminel et vol à main armée se répètent ces derniers temps et mettent la population en émoi.