Madagascar: Régions - Beaucoup d'attentes sur les épaules des gouverneurs

Dans un contexte de relance économique après les secousses brutales provoquées par la pandémie de coronavirus, les gouverneurs sont appelés à redoubler d'efforts pour redynamiser l'économie régionale.

Lorsqu'il a reçu les premiers responsables des Régions au Palais d'État d'Iavoloha ce 9 juillet 2021, le président de la République Andry Rajoelina, en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa, a clairement signifié que les gouverneurs sont responsables de la réalisation des Velirano au niveau des territoires et doivent se projeter dans la perspective des actions au développement. Ce qui implique aussi le développement économique si, souvent, on a tendance à n'évoquer que les volets social et infrastructurel.

Outre la présentation du rapport d'activités des six premiers mois de l'année 2021, le Conseil de vendredi dernier a constitué une occasion pour coordonner les actions et de voir ensemble les moyens, ainsi que la stratégie pour accélérer la mise en œuvre des projets de développement afin de relever les défis à court et à long terme. Selon la présidence, le chef de l'État a déclaré à l'ouverture de la rencontre que « la réalisation de ces projets incombe aux gouverneurs ». Des projets qui doivent permettre à la machine économique de se remettre en marche.

Le président de la République, qui a aussi profité de cette rencontre pour annoncer que l'installation officielle de la 23ème région se fera incessamment, a rappelé aux gouverneurs leurs rôles et missions, ainsi que leur champ d'actions en tant qu'organe de décision concernant les actions en faveur de la croissance régionale. Il a encouragé ainsi une meilleure collaboration avec les directions régionales des ministères et les élus locaux. « L'émergence de chaque région nous conduira à l'émergence de Madagascar », a soutenu le président.

Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation quant à lui, a indiqué que la décentralisation effective de Madagascar est désormais en marche.

La question budgétaire

« Cette réunion a permis d'examiner avec le président de la République les moyens techniques, logistiques et financiers afin de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les projets, mais aussi d'améliorer la coopération entre tous les acteurs du développement au niveau local », a indiqué Tianarivelo Razafimahefa qui a ajouté que la Lettre de Politique de Décentralisation Émergente vise à apporter une ré forme d'envergure, structurante et ambitieuse en matière de décentralisation.

À savoir que les gouverneurs ont été impliqués dans l'élaboration du Plan national de décentralisation émergente qui vise à traduire en action cette nouvelle vision du Chef de l'État. Une politique qui veut responsabiliser davantage les collectivités, en mettant à leur disposition tous les moyens et ressources nécessaires. Pour les chantiers en cours comme pour les projets à mettre en route pour le développement des régions, le président Andry Rajoelina a donné des instructions fermes pour prioriser les projets qui ont des impacts directs sur le quotidien de la population mais aussi pour accélérer le développement économique. Sur ce dernier point, les gouverneurs sont appelés à faire preuve de professionnalisme et d'avoir une vision de transformation et d'être des forces de propositions pour concrétiser les actions.

Vingt-et-un gouverneurs ont pris part à cette réunion avec le président de la République, le deuxième du genre organisé depuis celui organisé à Antsohihy en octobre 2020. À noter que les gouverneurs ont eu une séance de travail au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, la veille du Conseil, afin de préparer la rencontre avec le chef de l'État. Il a été souligné suite à cette réunion de préparation que différents dossiers ont été discutés et notamment la question du budget alloué aux gouvernorats. Ces derniers qui estiment qu'une révision à la hausse du budget s'impose pour atteindre les objectifs fixés.

Pour rappel, en octobre 2019, le Conseil des ministres a décidé d'allouer un budget d'un milliard d'ariary à chaque région après la nomination de tous les gouverneurs. Cette enveloppe devait permettre de réaliser des travaux d'urgence tels que la construction des routes en pavé, la construction de marchés ou d'autres infrastructures dont les populations mais aussi les entreprises auront besoin. Il a également été indiqué, à cette occasion, que conformément à l'article 5 8 de l a loi N ° 2 0 1 4 - 0 2 0 relative aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, c'est le chef de région, appelé depuis gouverneur, qui « prépare et propose un plan régional ou des projets régionaux de développement à intégrer dans le programme d'investissement public de l'État ».