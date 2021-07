Madagascar: Inner Wheel Club d'Antananarivo - Fanja Andretseheno nouvelle présidente

La cérémonie de passation de collier de l'Inner Wheel Club d'Antananarivo, entre la présidente sortante Myra Rasoarahona et la Présidente entrante Fanja Andretseheno, s'est déroulée le samedi 10 juillet 2021 à l'hôtel Combava.

C'est une cérémonie en fin d'année Inner Wheel, généralement au mois de juin ou juillet, qui clôture officiellement le mandat précédent en passant le flambeau à la nouvelle présidente qui commence son mandat chaque 1er juillet.

Dans son discours, la nouvelle présidente Fanja Andretseheno a insisté sur la continuité des actions du Club: « Nos œuvres et nos actions perdurent, au-delà de la succession des présidentes. Et d'ailleurs pour cette année, nous allons réaliser notre levée de fonds qui n'a pas pu se faire l'année dernière à cause de la pandémie et nous allons poursuivre l'action de Immediat Past President Myra qui est la construction du marché de quartier de Manakambahiny ».

Mais elle n'oublie pas les autres actions pérennes de son Club, notamment les donations aux personnes âgées du centre Foyer de vie, ainsi que la formation en coupe et couture pour les femmes issues de milieux défavorisés ou ayant un handicap. Elle pense également continuer la formation ou coaching des femmes détenues pour leur réinsertion sociale. Mais surtout, elle souhaite aider dans l'éducation et la santé des jeunes enfants.

Des femmes fortes

Ces actions ont été choisies afin de respecter le thème du projet social de l'International Inner Wheel pour les trois prochaines années, de 2021 à 2024, qui est «Strong Women, Stronger World»: des femmes fortes pour un monde plus fort.

Elle compte sur l'appui et la contribution des partenaires, des généreux donateurs et de toutes les âmes de bonne volonté pour les aider à réaliser ces actions sociales dont notre pays a tellement besoin. « Aux âmes de bonne volonté, nous ouvrirons volontiers »

Notons que le thème de la Présidente 2021-2022 de l'Inner Wheel International Ebe MARTINES est « Pink First » qui incite les Clubs et les membres à faire de leurs priorités l'émancipation de la femme, l'éducation, la santé et les recrutements de nouveaux membres.

Et le message de la Gouverneur du District 920 Réunion et Madagascar Régine Fock-Lapp: « nous nous devons de mettre de la passion et de l'enthousiasme dans tout ce que nous accomplissons au nom de l'Inner Wheel »