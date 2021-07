Algérie: Signature d'un accord de partenariat et de coopération entre le Conseil supérieur de la langue arabe et l'université de Relizane

Relizane — Un accord de partenariat et de coopération a été signé, dimanche, entre le Conseil supérieur de la langue arabe et l'université "Ahmed Zabana" de Relizane .

La signature de cet accord a eu lieu à la bibliothèque centrale de l'université de Relizane par le président du Conseil supérieur de la langue arabe, Dr Salah Belaïd et le récteur de l'université de Relizane, Dr Ahmed Bahri, dans le cadre du partenariat entre les établissements de l'enseignement supérieur et les différentes instances de recherche académique.

En marge de la cérémonie de signature, le président du Conseil supérieur de la langue arabe, Dr Salah Belaïd a déclaré, à l'APS, que "cet accord, à l'instar d'autres signés avec plusieurs universités du pays, contribuera à la généralisation de l'utilisation de la langue arabe dans les sciences et la traduction et d'associer les enseignants de l'université de Relizane dans les projets gérés par le conseil".

De son côté, le recteur de l'université "Ahmed Zabana", Dr Ahmed Bahri a souligné que "l'accord intervient avec l'ouverture de l'établissement universitaire sur son environnement et l'encouragement du partenariat entre les universités et le rapprochement entre les établissements et les instances nationales de recherche".

Cet accord aura des avantages sur les étudiants et les académiciens de l'université de Relizane, à travers l'échange d'expériences, de connaissances et de consultations dans le domaine de la recherche scientifique, permettant aux étudiants doctorants et les professeurs chercheurs de bénéficier des différentes publications scientifiques des deux parties, ainsi que les expériences du conseil dans l'utilisation des technologies modernes dans l'enseignement à distance, en plus de l'adhésion aux grands projets du Conseil supérieur de la langue arabe, a-t-il encore fait savoir.