Algérie: Le ministre sahraoui de l'Information salue les plumes algériennes

Chahid Elhafed — Le ministre sahraoui de l'Information, Hamada Selma, a salué dimanche les journalistes algériens qui défendent par leurs plumes libres les causes d'émancipation des peuples à travers le monde entier, notamment les causes sahraouie et palestinienne.

Dans son allocution d'ouverture d'un colloque intitulé "la cause sahraouie dans les médias arabophones: causes d'absence et moyens de présence" tenue au siège de la Présidence de la République sahraouie, M. Hamada Selma a mis en avant "le rôle crucial joué par les médias algériens dans la vulgarisation de la cause sahraouie et la sensibilisation de l'opinion publique interne et internationale".

Intervenant lors de cette rencontre organisée par le bureau de la Conseillère près la Présidence de la République sahraouie chargée du dossier du monde arabe, Nana Lebat Errachid, en collaboration avec le Réseau des journalistes algériens solidaires avec le peuple sahraoui, le responsable du Secrétariat de l'organisation politique du Front Polisario, Khatri Adouah, s'est félicité de ce colloque qu'il a estimé être une excellente initiative pour mettre en lumière les souffrances du peuple sahraoui ainsi que sa cause juste", soulignant dans ce sens "le rôle du Réseau des journalistes algériens solidaires avec le peuple sahraoui".

A ce propos, les participants ont plaidé pour la mise à profit des moyens offerts afin de donner de la visibilité à la cause sahraouie dans les fora internationaux et médias arabes et occidentaux et pour la mise en place de canaux de communication entre journalistes à travers le monde entier.

Les intervenants ont recommandé également la focalisation sur les réseaux sociaux au vu de leur importance pour faire connaitre la souffrance du peuple sahraoui.