Maroc: Le graphisme de feu Farid Belkahia sous les projecteurs à Marrakech

"Farid Belkahia-Œuvres graphiques : Estampes, gravures, lithographies, sérigraphies" est le thème d'une exposition qui se tiendra du 10 juillet au 30 août prochain, au Musée "Mathaf" Farid Belkahia à Marrakech, annonce vendredi la Fondation Farid Belkahia.

Selon la Fondation Farid Belkahia, cette exposition révèle l'une des facettes de l'œuvre graphique du défunt artiste, peu connue mais, qui est pourtant si féconde et si poétique. L'exposition est une rétrospective des œuvres de feu Farid Belkahia qui est présentée actuellement au musée national d'art moderne au Centre Pompidou, à Paris, et qui fait la part belle à son œuvre graphique.

Chez le défunt artiste, la pratique du dessin était une passion au quotidien et sa production graphique était importante, tant numériquement que par l'éclairage qu'il permettait de poser sur son œuvre et sa vie. Les nombreux dessins accumulés par l'artiste sont comme une réserve de formes et d'idées (....), mais aussi comme un désir qui s'explore à travers une multitude de procédés.

Feu Farid Belkahia, ayant envie de partager cette passion avec le plus grand nombre, a eu recours à l'estampe qui lui permettait d'imprimer un nombre d'exemplaires limités, des œuvres de manière identique ou rehaussées à la main.

C'est cette production d'estampes que la Fondation Farid Belkahia met en lumière aujourd'hui, en réunissant un ensemble exceptionnel d'estampes qu'elle présente au public sous le titre « Estampes de Farid Belkahia ». On y découvre des estampes obtenues par différents procédés de reproduction, tels que la gravure, la lithographie et la sérigraphie, mais également des monotypes ou encore des procédés numériques apparus récemment, explique la Fondation Farid Belkahia, notant que ces estampes délicates sont liées à l'intime, au ressenti ou poétique mais aussi, ces livres d'artistes alliant texte et image, et des portfolios qui sont souvent conçus en collaboration avec les amis poètes de feu Farid Belkahia.

Farid Belkahia (1934-2014), considéré comme l'un des fondateurs de l'art contemporain au Maroc, a mené dès les années soixante une recherche artistique aux expressions multiples et un travail de réflexion fondamental sur les nouvelles voies d'accès à la modernité.Il a creusé durant plus de soixante ans un sillon artistique ponctué de ruptures, de défis et de renouvellement audacieux.

Préconisant une liberté de créer en perpétuelle reconquête, il a élaboré une œuvre en résonance avec son environnement naturel et culturel. Pionnier de l'art contemporain et moderne du Maroc, Farid Belkahia devient très tôt et avec engagement, un ambassadeur de la continuité artistique du Maroc, en faisant du rapport entre la tradition vivante et la modernité, son axe de pensée.