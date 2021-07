Maroc: Interpellation à Oujda d' un multirécidiviste pour vente de matières nuisibles à la santé publique

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d'Oujda ont interpellé, samedi, un individu, multirécidiviste connu dans des affaires de vol et de vente des boissons alcoolisées sans autorisation, pour son implication présumée dans une affaire de vente de matières nuisibles à la santé publique ayant causé la mort de leurs consommateurs.

Les services de police à Oujda avaient ouvert une enquête suite au décès de six consommateurs de boissons alcooliques et l'intoxication de deux autres après avoir consommé de l'alcool à brûler qu'ils auraient acquis auprès du suspect dans un quartier de la ville, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les enquêtes et les investigations menées par la police judiciaire ont permis d'identifier le suspect, âgé de 31 ans, impliqué dans cette affaire et de l'appréhender, peu de temps après l'enregistrement des cas d'intoxication et de décès auprès des consommateurs, précise la DGSN.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants ainsi que les ramifications de cette affaire et d'identifier la relation entre les décès enregistrés et les boissons alcoolisées consommées. De même, les recherches et les investigations se poursuivent en vue d'interpeller les complices présumés impliqués dans ces actes criminels, conclut la DGSN.