Maroc: Un colloque à Rabat sur le rôle de la route Al Wahda dans le développement du Maroc post-indépendance

Rabat — "La Route Al Wahda: un chantier pilote fondateur et inspirant du développement du Maroc post-indépendance" a été au centre d'un colloque organisé par le Haut-commissariat aux anciens résistants et membres de l'Armée de libération, à l'occasion du 64è anniversaire du coup d'envoi des travaux de réalisation de cette route emblématique.

Lors de ce colloque tenu à l'espace national de la mémoire historique, de la résistance et de la libération à Rabat, l'accent a été mis sur la valeur symbolique et historique et les dimensions nationales du chantier de la route Al Wahda, en tant qu'exemple vivant et fondateur du développement socio-économique et humain au lendemain de l'indépendance.

En effet, ce chantier d'envergure a contribué à la concrétisation de l'unité entre le Nord, le milieu et le Sud et l'édification d'un Maroc indépendant, unifié et prospère.

Ce colloque auquel a pris part une pléiade d'universitaires, d'académiciens, de chercheurs et des acteurs de la société civile et qui s'est tenu dans le strict respect des mesures préventives contre la Covid-19, a célébré l'anniversaire de la construction de la route Al Wahda, étant donné "qu'elle a bel et bien incarné la parfaite symbiose entre le peuple et l'auguste Trône alaouite et illustré l'action bénévole au service de l'édification et du développement du Maroc indépendant du Nord au Sud", indique un communiqué du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération.

S'exprimant à cette occasion, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri a mis en exergue les rôles pionniers de la jeunesse marocaine animée par l'ambition d'apporter sa pierre à l'édification d'un Maroc fort et prospère, notant que cette génération est imprégnée de valeurs de citoyenneté, de patriotisme, de détermination, de volonté et de bénévolat et capable de relever les défis, outre son apport aux efforts de développement et de progrès sociétal.

Dans son intervention intitulée "Route Al Wahda, un modèle de développement et une expérience avant-gardiste sur la voie de la libération économique du Maroc indépendant", M. El Ktiri a indiqué que ce chantier phare qui témoigne de l'ingéniosité d'une génération des Marocains à l'ère de l'indépendance durant l'été 1957, évoque les plus belles manières de l'action de mobilisation, de volontariat, de responsabilité et d'altruisme du peuple marocain pour édifier un Maroc libre et indépendant.

La question de l'unité nationale a constitué une priorité dans les agendas politiques du premier gouvernement national, qui a fait des négociations pour l'indépendance du Royaume l'une de ses missions dévolues ayant un caractère urgent, a-t-il poursuivi.

De même, le Haut-commissaire a mis l'accent sur la valeur symbolique historique et les dimensions nationales de la route Al Wahda, qui incarne un modèle vivant, fondateur et inspirant en faveur du développement économique, social et humain du pays au lendemain de l'indépendance, d'autant plus qu'elle est un immense projet destiné à la consécration de l'unité en reliant le nord, le milieu et le sud du Royaume.

Par ailleurs, il a appelé les générations d'aujourd'hui et de demain, en tant que force de changement, de réforme et de progrès, à tirer les enseignements et leçons qui marquent le 64è anniversaire du coup d'envoi des travaux de réalisation de la route Al Wahda, à la lumière de la mise en place du nouveau modèle de développement préconisé par SM le Roi Mohammed VI.