Algérie: Lutte contre la corruption - L'Algérie poursuivra ses efforts pour renforcer la coopération internationale

Alger — Le directeur des relations bilatérales africaines au ministère des Affaires étrangères, Said Maândi a affirmé, dimanche à Alger, que l'Algérie avait été dès le début "partie prenante" et une "force de proposition" dans les négociations ayant abouti à l'adoption des conventions régionales et internationales relatives à la lutte contre la corruption.

"L'Algérie a été dès le début partie prenante et une force de proposition dans les négociations ayant abouti à l'adoption des conventions régionales et internationales relatives à la lutte contre la corruption et les crimes y afférant, et ce, partant de sa conviction des graves répercussions de ce fléau sur les efforts de développement et de stabilité", a indiqué M. Maândi lors d'une journée d'étude organisée par l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption.

Après avoir salué les activités organisées par l'ONPLC dont cette journée qu'il a qualifié d'action "de grande importance" dans l'éradication du fléau de corruption, M. Maândi a précisé que "la corruption constitue un véritable obstacle au développement des économies des pays africains"'.

Soulignant la nécessité de "consacrer les principes de transparence et d'intégrité et de renforcer les mécanismes de contrôle sur les niveaux national et international", le même responsable a estimé que l'éradication de la corruption requiert la conjugaison des efforts et la coopération de tout un chacun avec le gouvernement et le pouvoir judiciaire".

"La nouvelle constitution algérienne prévoit des dispositions traduisant l'engagement de l'Algérie aux conventions internationales en matière de prévention et de lutte contre la corruption en renforçant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Elle a également consacré une grande partie à la moralisation de la vie publique et politique", a-t-il ajouté.