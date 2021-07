Gabon: Sommet de l'Engagement Sociétal des Entreprises

Le Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie, Hugues MBADINGA MADIYA, a pris part du 07 au 08 juillet 2021 au Sommet de l'Engagement Sociétal des Entreprises aux côtés de plusieurs panelistes du Gabon, d'Afrique et d'Europe.

Diffusée en direct sur les antennes de la télévision nationale, Gabon 1ère, la première journée de ce rendez-vous, qui ambitionne la mobilisation de mobilier des tous les acteurs de l'Engagement Sociétal des Entreprises, a réuni plusieurs experts et chefs d'Entreprises du Gabon et d'ailleurs.

Avec des panels aussi variés les uns que les autres, cette rencontre contribue à mettre la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), l'investissement socialement responsable (ISR), l'inclusion, l'innovation sociétale, l'économie sociale et solidaire (ESS) et les objectifs de développement durable (ODD) au cœur des nouvelles politiques publiques visant à concilier les objectifs de rentabilité des projets d'investissements publics ou privés avec les impératifs de développement durable.

La valeur créée par les entreprises ne doit plus se faire au détriment de la préservation de la nature et du développement durable. Cette valeur doit davantage être créée et partagée selon des conditions qui doivent satisfaire les intérêts de toutes les parties prenantes, notamment ceux des populations locales et des Etats en matière de relation, État, monde des entreprises. Et ce, sur tous les différents continents.