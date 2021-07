Gabon: Département de Lékoko - Les PDGistes en séminaire de formation

Fabrice Wada, Membre du Conseil national du Parti démocratique gabonais (PDG) au compte du département de Lékoko, a animé le séminaire de formation sur le renforcement des capacités "en tant que militant".

Le thème retenu à cet effet est : "Comment diriger une réunion politique de fédération". Cette rencontre du donner et du recevoir entre les militants du parti au pouvoir, a eu lieu à Bakoumba, le 10 juillet 2021, en présence des hauts cadres de cette formation politique du département, dans la province du Haut-Ogooué .

Les hauts cadres du Parti démocratique gabonais( PDG) du département de Lékoko étaient tous là où presque. Vêtus aux couleurs de leur formation politique, les militantes et militants se sont retrouvés pour échanger de "Comment diriger une réunion politique de fédération". Ce rendez-vous du donner et du recevoir, s'inscrit sur les directives du Secrétariat général du parti."

Sur instructions de la hiérarchie du PDG et après consultations des MBP, c'est avec plaisir et responsabilité que nous avons animé le 10 juillet 2021, les séances fédérales d'études politiques du Parti Démocratique Gabonais dont nous sommes Membre du Conseil National" fait savoir le Membre du Conseil national, Fabrice Wada.

Il a aussi fait savoir que les objectifs des séminaires initiés par le Secrétariat général du parti au pouvoir visent entre autre : "le renforcement des capacités managériales et de l'élévation de la conscience politique et partisane des responsables d'encadrement des structures de base du PDG en vue d'un plus grand frémissement des militants".

Wada Fabrice n'a pas manqué de rappeler que le Secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Eric Dodo Bounguendza, tient à l'engagement, à la discipline et bien d'autres vertus. Pour lui, il faut de l'engagement militant dans la discipline, être au service de son Parti et de son action. Cet engagement doit caractériser le PDGiste régénéré et revitalisé.

Il faut rappeler à des fins utiles que cette rencontre entre les militants du PDG a été marquée par deux temps forts.L'on note, les discours du Secrétaire départemental, Aubin Lobo et Biesnade Bibouthou, membre du Secrétariat exécutif. L'exposé a été dirigé par le Fabrice Wada qui lui est Membre du conseil national. Il a été assisté par le Vice Sénateur Édouard Mouandza et Fred Magnabani,Vice-President du Conseil départemental.