Gabon: Haut-Ogooué - Les PDGistes en séminaire de formation à Okondja

Le Parti Démocratique Gabonais (PDG), conformément à la note d'orientation du Secrétariat général, a officiellement lancé jeudi dernier ses "séances d'études fédérales" à Okondja. Porté par les leaders politiques de cette localité, l'objectif visé était d'amener les militants à plus de pédagogie politique. "Comment diriger une réunion politique de fédération" était au coeur des échanges entre militants

Les Membres du Bureau Politique (MBP) du Parti Démocratique Gabonais (PDG) du département de la Sébé-Brikolo étaient présents. Ils ont répondu à l'appel du séminaire de formation . Il s'agit de Mathias Otounga Ossibadjouo (premier siège), Pamphile Eyougha, Arnaud Calixte Engandji Alandji, Alain Patrick Kouma (deuxième siège), Max Samuel Oboumadjogo et Jean Boniface Koubangoye (troisième siège), sans oublier les doyens politiques de cette circonscription dont la Secrétaire générale adjoint 4 Estelle Flore Angangou , le Secrétaire provincial Luc Oyoubi et le Responsable des études et des statistiques Camille Lendeme sont allés lancer - au Centre de lecture et d'animation culturel (Clac) d'Okondja, chef-lieu dudit département- les séances d'études fédérales.

Celles-ci avaient pour objectifs majeurs, de donner aux structures de base plus de rudiments pédagogiques pour une connaissance accrue du parti, ainsi que le lancement de l'enrôlement des anciens et nouveaux militants, conformément aux instructions du secrétariat général de ce parti.

Cette première séance, qui avait pour thème : « comment diriger une réunion ? », a été non seulement introduite par le Secrétaire départemental, Romaric Ghislain Youmou Bodot, mais a également été rehaussée par la présence de la Secrétaire nationale du PDG en charge de l'animation politique dans le Haut-Ogooué, Clémence Loupdi, venue lancer officiellement les hostilités devant un parterre d'invités composé en grande partie des Membres du Comité Central (MCC), des Membres du Conseil National (MCN), des Secrétaires de sections et bien d'autres acteurs du parti.

Après avoir observé une minute de silence en la mémoire de leur Président-fondateur, Feu Omar Bongo Ondimba, Romaric Ghislain Youmou Bodot, dans son mot introductif, s'est félicité de la mobilisation des militants à cet important rendez-vous et a laissé entendre que ces séances fédérales d'études politiques contribueront à la pédagogie des militants de base mais également des cadres du parti.

Prenant la parole à son tour, Clémence Loupdi a, quant à elle, expliqué à l'assistance le bienfondé de ces séances tout en encourageant chaque militant à procéder à son enrôlement. « Ce qui a été institué par le Secrétaire général et validé par le distingué camarade-Président de notre parti, Ali Bongo Ondimba, c'est de faire en sorte que nos structures de base aient des rudiments de tel sorte que personne ne viennent vous tromper en ce qui est du fonctionnement du notre parti. Donc ces séances d'études politiques, c'est pour nous permettre d'une manière saine d'être de véritables acteurs quand nous allons dans nos différents comités et sections » .

Afin de montrer le bon exemple, les cadres politiques présents à cette cérémonie ont, séance tenante, acté leur enrôlement en signant, sous le regard de l'assistance, une fiche d'adhésion avant de recevoir de Mathias Otounga Ossibadjouo quelques conseils pratiques. « La formule de notre victoire, comme nous l'a dit le distingué camarade-Président au congrès, c'est le dynamisme des jeunes, plus la fidélité des femmes et plus la sagesse des anciens. Je veux dire à ces jeunes que vous prenez-là le départ de vos fonctions. Être Membre du bureau politique, c'est occuper des hautes fonctions. Je vous invite à garder votre libre arbitre, car le chef est un homme seul ».

Estelle Flore Angangou a, quant à elle, rappelé à l'assistance l'importance de chaque militant au sein du parti et l'objectif que chacun d'eux devrait poursuivre. « Soyons fiers de notre parti, l'un des plus anciens, des plus dynamiques et, surtout, le mieux structuré du pays. Nous sommes tous des maillons d'une même chaine et intimement reliés les uns aux autres chacun à sa place. Nous avons tous un rôle déterminant à jouer, parce que les défis à venir demeurent nombreux. Ensemble, nous poursuivrons l'entreprise de régénération et de revitalisation de notre formation politique. Sachez que c'est en s'appuyant sur le passé que l'on bâtit l'avenir ».

Pour marquer le clou de cette activité, les leaders politiques et statutaires présents à cet évènement ont battu le bitume en direction du lycée Luc Okenkali, à quelques encablures du Cinéma, pour aller remettre aux autorités administratives de cet établissement une enveloppe financière d'un important montant en guise de soutien aux élèves des classes de terminal pour leur acheminement vers leur centre d'examen situé à Franceville.

Cette action, la première du genre sous le concept "Okondja debout, uni et plus fort", n'a pas manqué d'être fortement saluée par les populations. D'autant plus que cette marche des hiérarques du parti avait pour objectif de prôner et consolider l'unité et la cohésion des filles et fils du département de la Sébé-Brikolo, avec en toile de fond un nouveau dynamisme politique.

L'autre point fort de l'évènement aura été sans doute la présentation des quatre (4) MBP à leur base politique. Cette présentation se justifie du fait que depuis leur désignation aux fonctions statutaires de Membres du Bureau Politique pour le département de la Sébé-Brikolo, la plupart d'entre eux n'ont pas fait l'objet d'une présentation officielle, encore moins les derniers nommés pour le compte du deuxième et troisième siège, à savoir Patrick Alain Kouma (deuxième) et Max Samuel Oboumadjogo (troisième).