Angola: Cap Vert/CPLP - Le PR rejette la présidence tournante de la Guinée équatoriale

Praia — Le président du Cap-Vert, et en exercice de la CPLP, souhaitait un plus grand "progrès politique" en Guinée équatoriale, et en tant que membre de cette communauté, il rejette que le gouvernement de ce pays puisse assumer la présidence tournante de l'organisation dans un proche avenir futur.

Dans un entretien avec Lusa, à Praia, à propos du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), qui se tiendra à Luanda les 16 et 17 juillet, qui marque la fin de la présidence capverdienne et les 25 ans de l'organisation, Jorge Carlos Fonseca a rappelé que "dès le départ, tout pays membre peut assumer" ce leadership.

Cependant, interrogé par Lusa sur l'éventuelle intention de la Guinée équatoriale, devenue membre de la communauté en 2014, d'en assumer le leadership, l'Angola entame son mandat de deux ans lors de la XIIIe Conférence des chefs d'État et de gouvernement, à Luanda.

Le président capverdien rappelle que ce pays africain mène toujours un programme d'intégration dans la CPLP, comme l'instauration du portugais comme langue officielle ou l'abolition de la peine de mort.

"Il y a encore une feuille de route pour l'adhésion, il y a un programme d'intégration, qui est, disons, dans une phase d'accomplissement, d'exécution du programme. J'imagine qu'une revendication de cette nature peut ne pas faire consensus, en ce moment, dans la communauté", a reconnu Jorge Carlos Fonseca.

Le chef de l'État capverdien et président par intérim de la CPLP, assumé en 2018 lors de la XIIe Conférence des chefs d'État et de gouvernement, tenue à Sal, et prolongé d'un an en raison de la pandémie du covid-19, ne doute pas que c'est encore trop tôt pour cette affirmation de la Guinée équatoriale : « Peut-être vaudrait-il mieux à une époque d'intégration plus avancée et plus efficace ».

La CPLP comprend l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, São Tomé et Príncipe, la Guinée équatoriale, le Timor oriental, le Brésil et le Portugal.

Jorge Carlos Fonseca s'est rendu en Guinée équatoriale du 21 au 23 juin, également en tant que président par intérim de la CPLP, à l'invitation du président Teodoro Obiang, et dans l'entretien avec Lusa, il a de nouveau admis que les progrès de Malabo restent en deçà des attentes.

"Bien sûr, nous aimerions voir cette avancée politique plus visible, plus avancée. Non pas que nous n'ayons pas fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que cela se produise, mais tout ne dépend pas de la présidence de la CPLP, cela dépend aussi de la volonté politique du pays lui-même", a-t-il déclaré.

L'enjeu, dès le départ, c'est l'engagement pour l'abolition de la peine de mort en Guinée équatoriale, comme l'une des valeurs qui unit les États membres de la CPLP, qui continue d'être mis en œuvre en termes juridiques, malgré le programme établi avec les autorités locales et les « déclarations d'intention » sur le sujet, qui était une nouvelle fois sur la table lors de la réunion que Jorge Carlos Fonseca a tenue en juin avec Obiang.

« Évidemment, dans le dialogue que j'ai eu avec le président de la Guinée équatoriale, nous en avons parlé. Nous en avons parlé ouvertement, de la question de la CPLP, de l'intégration dans la CPLP, du partage des valeurs, des principes, de la question des droits de l'homme, de la question de la peine de mort. Nous avons échangé nos points de vue, je lui ai donné mon avis. Alors, maintenant, nous attendons. Et moi, dans ces choses, je pars toujours d'un optimisme relatif, qu'avec de la persévérance, avec de la détermination, nous allons aussi progresser de ce point de vue-là", a-t-il expliqué.

Même ainsi, Jorge Carlos Fonseca prévoit que les autres États membres voudront porter la question au sommet de Luanda, demandant satisfaction concernant les engagements envers la Guinée équatoriale.