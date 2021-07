Angola: L'inflation sur un an ralentit de 0,5% en juin

Luanda — La variation en glissement annuel de l'indice des prix à la consommation (IPC) a été de 0,5% en juin, soit 0,7 point de pourcentage de moins que le mois précédent, a déclaré lundi le chef du département des statistiques économiques et financières de l'Institut national de Statistiques (INE), Carlos Pedro.

Selon Carlos Pedro, la décélération évoquée s'explique, d'une part, par l'effet de base résultant de la hausse des prix vérifiée en juin 2020, dans la phase finale de la première vague de mesures pour contenir la pandémie du Covid-19".

Parallèlement, l'indicateur d'inflation sous-jacent (indice total hors produits alimentaires non transformés et produits énergétiques) a enregistré une variation sur un an de -0,3% (0,6% en mai).

La variation mensuelle de l'IPC, qui n'est pas affectée par l'effet de base évoqué, a été de 0,2 % en mai et juin (0,9 % en juin 2020). Les aliments non transformés et les produits énergétiques ont été exclus, la variation de l'IPC a été de -0,1% (0,2% le mois précédent et 0,8% en juin 2020).

L'Institut national des statistiques (INE) calcule l'indice national des prix à la consommation (IPCN) à partir des données fournies mensuellement par 1 021 établissements commerciaux et 75 marchés informels, répartis dans les 18 provinces du pays.