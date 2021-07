Angola: Le MED enregistre près de deux millions d'enfants non scolarisés

Luanda — Environ deux millions d'enfants d'âge scolaire sont privés d'enseignement et d'apprentissage, a déclaré ce lundi le directeur national du personnel du ministère de l'Éducation, Caetano Domingos.

Ce nombre représente environ 32 pour cent de la population d'âge scolaire.

Selon Caetano Domingos, qui s'exprimait à l'ouverture de la première conférence nationale sur le syndicalisme et l'éducation de qualité pour le développement durable, promue par le Syndicat national des enseignants (SINPROF), parmi ceux qui fréquentent l'enseignement, un grand nombre ne peut pas apprendre le contenu de base comme lire, écrire et compter afin de respecter les normes minimales d'apprentissage.

De l'avis du directeur, il est nécessaire d'améliorer les infrastructures scolaires et de fournir les outils nécessaires à l'apprentissage qui répondent à leurs besoins physiques et psychologiques.

"Il s'agit de construire et améliorer des installations physiques adaptées aux enfants et d'offrir un environnement d'apprentissage sûr et non violent", a-t-il souligné.

Pour le responsable, il est également nécessaire de qualifier des professionnels dans le domaine de l'éducation, l'un des facteurs importants dans le processus d'enseignement de qualité.

Caetano Domingos a expliqué que le ministère de l'Éducation (MED) crée de plus en plus d'opportunités pour l'accès des enfants à l'école et à une éducation de qualité, en investissant dans le secteur les ressources nécessaires et indispensables pour la sécurité et la qualité du processus d'enseignement et d'apprentissage.

Sous le slogan « Une éducation de qualité et durable », la première conférence nationale aborde des questions telles que les politiques publiques en matière d'éducation, sa portée pour une éducation de qualité et un développement durable dans le pays, l'investissement dans l'éducation et la qualité des dépenses : son impact sur la réalisation d'une éducation de qualité, ainsi que l'éducation en tant que droit humain, des défis pour la qualité, l'équité et la durabilité.

Les données disponibles indiquent que l'année scolaire en cours comptait plus de six millions d'élèves du primaire, sur un total de 13 700 000 élèves inscrits, dont 3 120 000 sont entrés pour la première fois dans le système d'enseignement et d'apprentissage.

A la rentrée 2020, 39 844 salles de classe ont été mises à disposition pour l'enseignement préscolaire et primaire.

Pour l'enseignement secondaire général, 16 069 salles de classe ont été mises à disposition pour le 1er cycle et 11 865 salles de classe pour le 2e cycle.

Aux trois niveaux d'enseignement, il y a 167 032 salles de classe.

L'enseignement privé compte deux mille établissements (primaire, I et II cycle de l'enseignement secondaire), dont 666 à Luanda. Ceux-ci ont un million 500 étudiants inscrits.

Le système éducatif national compte 210 674 enseignants.