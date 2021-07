Angola: La CPLP aborde l'avenir de l'organisation à Luanda

Luanda — La XIIIe Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) démarre ce lundi, à Luanda, avec la Réunion des points focaux pour la coopération (RPFC).

Lors de la réunion, qui aura lieu dans l'après-midi, les Points Focaux, qui sont les coordinateurs nationaux des États membres de la CPLP, devraient analyser les thèmes structurants de la communauté.

Selon une note de la Direction des technologies de l'information, de la communication institutionnelle et de la presse du ministère angolais des Relations Extérieures, parmi les sujets à traiter figurent le renforcement du cadre stratégique de coopération de la CPLP et le partage d'informations par les États membres.

Il s'agit d'informations sur les activités en cours dans les contextes respectifs, ainsi que sur la coopération économique, commerciale, culturelle et la mobilité, sur la base de la devise

De acordo com o Ministério angolano das Relações Exteriores, estão previstos eventos paralelos, designadamente, a Reunião do Grupo Técnico do Comité de Concertação Permanente (quarta-feira)

La RPFC se déroule jusqu'à mardi (13). Mercredi (14) aura lieu la réunion technique du Comité permanent de concertation (CCP). Le jeudi (15), la réunion statutaire du CCP est prévue.

La XXVIe réunion ordinaire du Conseil des ministres de la CPLP aura lieu vendredi (16), tandis que la XIIIe réunion des chefs d'État de gouvernement aura lieu samedi (17), sous la devise « Renforcer et promouvoir la coopération économique et commerciale en temps de Pandémie, en faveur du Développement Durable des Pays de la CPLP".

Selon le ministère angolais des Relations Extérieures, des événements parallèles sont prévus, notamment la Réunion du groupe technique du comité de concertation permanente (mercredi).

Parmi les événements parallèles figurent également la IIIe Réunion du Conseil national de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la Table ronde sur la coopération économique et commerciale, prévues pour le ministère de l'Économie et de la Planification.

Dans cette XIII Conférence, l'Angola assumera la présidence tournante de la communauté, l'année où l'organisation fêtera ses 25 ans d'existence.

Lors du lancement de la XIIIe Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CPLP, le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a révélé que durant l'événement, il sera signé l'accord sur la mobilité des citoyens.

A l'occasion, Téte António a souligné que durant sa présidence tournante de deux ans, l'Angola se concentrera sur la coopération économique des entreprises, dans la perspective d'une CPLP engagée dans un développement économique soutenu.

Compétences de la Conférence CPLP

La conférence, composée des chefs d'État et de gouvernement de tous les États membres, est l'organe suprême de la CPLP, qui est chargé de définir et d'orienter la politique générale et les stratégies de l'organisation, en adoptant les instruments juridiques nécessaires à la mise en œuvre des statuts, pouvant déléguer ces pouvoirs au Conseil des ministres.

Aux termes des statuts de la CPLP, la Conférence se réunit ordinairement tous les deux ans, la XII s'étant tenue en 2018, au Cap-Vert, pays qui assume la présidence tournante de l'organisation.

En 2020, l'Angola a demandé le report du sommet de la conférence en raison de la pandémie.

L'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, São Tomé et Príncipe et le Timor Oriental sont des États membres de la CPLP.