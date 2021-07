Angola: Le Sinprof plaide pour l'augmentation de l'OGE dans l'éducation

Luanda — Le secrétaire général du Syndicat national des enseignants (SINPROF), Guilherme Silva, a défendu, ce lundi, l'augmentation du Budget Général de l'Etat (OGE, sigle en portugais) dans l'éducation de l'ordre de 20 pour cent, un investissement pour améliorer la qualité de l'enseignement dans le pays.

Le Budget de l'Etat 2021, qui prévoit des dépenses et des revenus de 14,7 milliards de Kwanzas, est basé sur le prix du baril de pétrole de 39 USD.

Pour le secteur de l'éducation, un milliard neuf milliards de Kwanzas (6,83 %) est prévu.

Guilherme Silva, qui s'exprimait devant la presse, en marge de la première conférence nationale sur le syndicalisme et une éducation de qualité pour le développement durable, dans une promotion du SINPROF, sans augmentation du budget, même dans 100 ans, l'éducation ne pourra sortir de l'état actuel.

Pour Guilherme Silva, il faut aussi se pencher sur les indicateurs de qualité des enseignants du secteur.

Le responsable a expliqué que, malheureusement, il y a encore des enfants de sixième année qui ont des problèmes de lecture, de calcul et d'écriture dans le secteur.

Il estime également que l'excès d'élèves en classe et le manque de motivation professionnelle sont aussi des facteurs de la mauvaise qualité de l'enseignement.

Guilherme Silva a également défendu l'ajustement des salaires des enseignants au regard du pouvoir d'achat.

Sous le slogan « Une éducation de qualité et durable », la première conférence nationale aborde des questions telles que les politiques publiques en matière d'éducation, sa portée pour une éducation de qualité et un développement durable dans le pays, l'investissement dans l'éducation et la qualité des dépenses : son impact sur la réalisation d'une éducation de qualité, ainsi que l'éducation en tant que droit humain, des défis pour la qualité, l'équité et la durabilité.

Les données disponibles indiquent que l'année scolaire en cours comptait plus de six millions d'élèves du primaire, sur un total de 13 700 000 élèves inscrits, dont 3 120 000 sont entrés pour la première fois dans le système d'enseignement et d'apprentissage.

A la rentrée 2020, 39 844 salles de classe ont été mises à disposition pour l'enseignement préscolaire et primaire.

Pour l'enseignement secondaire général, 16 069 salles de classe ont été mises à disposition pour le 1er cycle et 11 865 salles de classe pour le 2e cycle.

Aux trois niveaux d'enseignement, il y a 167 032 salles de classe.

L'enseignement privé compte deux mille établissements (primaire, I et II cycle de l'enseignement secondaire), dont 666 à Luanda. Ceux-ci ont un million 500 étudiants inscrits.

Le système éducatif national compte 210 674 enseignants.