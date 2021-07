Angola: Bengo enregistre plus de 200 décès dus au paludisme au 1er semestre

Caxito (Angola) — Deux cent quatre personnes, pour la plupart des enfants et des personnes âgées, sont mortes du paludisme au premier semestre de cette année, dans la province de Bengo, selon un responsable.

Le chef du service de santé publique de Bengo, António Malembany, qui a révélé le fait, a souligné l'arrivée tardive des patients aux points de traitement comme principale cause de décès, d'où l'augmentation de 22 cas par rapport à la période similaire de 2020.

Il a expliqué que la plupart des patients viennent de Cacuaco, dans la province de Luanda, et de certaines municipalités de Bengo qui ont des difficultés avec les services de transfusion sanguine et qui présentent un tableau clinique associé d'anémie sévère.

António Malembany a garanti que les unités sanitaires de Bengo disposaient de médicaments pour lutter contre le paludisme, ajoutant que le secteur de la santé dans la province avait effectué des travaux de fumigation domestique et environnementale dans les six municipalités.

Ce travail, a-t-il souligné, a également été renforcé par des campagnes de sensibilisation, à travers des conférences sur l'importance de l'assainissement de base, dans les communautés et les églises, dans le but de prévenir et de combattre la maladie.

Le paludisme est une maladie infectieuse fébrile aiguë, transmise par la piqûre du moustique anophèle femelle, infecté par le plasmodium et dont la prévention implique l'utilisation de moustiquaires et de répulsifs, ainsi que la lutte contre les larves de moustiques et d'autres pratiques d'assainissement de base.

Située au Centre-Nord de l'Angola, la province de Bengo dispose d'un réseau de santé composé de six hôpitaux municipaux, deux généraux, 22 centres de santé, un de santé maternelle et 73 postes de santé.

Ambriz, Bula Atumba, Cabo Ledo, Pango Aluquém, Dande, Dembos et Nambuangongo sont les municipalités qui composent la province.