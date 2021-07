Cote d'Ivoire: Biographie/Mgr Pierre-Marie Coty - Un an après sa disparition, son sacerdoce en un ouvrage saisissant !

Mgr Pierre-Marie Coty, Evêque émérite de Daloa, est décédé le 17 juillet 2020 à l'âge de 93 ans à Abidjan. Pour commémorer le premier anniversaire de la disparition de l'auteur des paroles de l'hymne national, le prolifique auteur Ivoirien Arsène Ablo livre de larges pans de sa vie. Sortie, bien évidemment, le samedi 17 juillet 2021.

Auteur des paroles de « L'Abidjanaise », l'hymne national ivoirien, Mgr Pierre-Marie Coty, aurait célébré ses 65 ans de sacerdoce le 19 juillet 2020. Hélas ! Mille fois hélas, le Tout-Puissant a jugé de le rappeler à Lui, 48h avant. Celui qui était le doyen d'âge de l'épiscopat ivoirien, ô pure grâce, se convainc Arsène Angelbert Ablo, avait eu le privilège, au prix de maints entretiens, de lui consacrer une biographie, un livre-témoignage : « Mgr Pierre-Marie Coty, un pasteur selon le cœur de Dieu : sa vie et son sacerdoce ».

L'ouvrage est préfacé par Mgr Joseph Aké. Et c'est le premier tome d'une série, à paraître sous les presses des Editions Pauline, ce samedi 17 juillet. Entre le style de l'interview et la recherche documentaire couplée de témoignages inédits, l'auteur semble offrir la vie et l'œuvre du prélat sur un divan...psychanalytique. Toutefois, comme s'il s'agissait d'une inversion de sujets, c'est plutôt lui qui se sonde à l'aune de la sagesse de l'évêque émérite. Au point de s'interroger et d'interroger la Côte d'Ivoire balafrée par des décennies de crises à répétitions, sur l'autel de la perte des valeurs civiques et morales, si nous avons bien compris l'essence et le sens de notre hymne national ? mieux explorant certains couplets, deux notamment qui ont été soustraits de la version officielle et publique, pour des raisons évidentes de longueur ne frimant pas avec le protocole, Arsène Ablo en est quêter pour réclamer que l'intégralité de « L'Abidjanaise » soit étudiée dans nos écoles voire inscrite en écriteau en tous lieux. En corrélation viscérale, la vie et l'œuvre de Mgr Coty sont explorées par l'auteur à l'aune des époques coloniale et postindépendance, offrant un panorama saisissant de l'histoire des 20e et 21e siècle de la Côte d'Ivoire.

Surfant sur la prééminence des valeurs religieuses sur les honneurs mondains, l'écrivain revisite à travers son ouvrage les vertus chrétiennes qui devraient guider les pas de tous, en cette vie où la solidarité et l'humilité semblent reléguées aux calendes grecques.

L'auteur avait prévu une dédicace tournante de l'ouvrage autour de la date de célébration de la fête nationale, le 7 août. Mais pour des raisons de calendrier qui coïncident avec la levée de deuil par la famille biologique de Mgr Coty, ce pèlerinage est reporté. Toutefois, dans un élan républicain réaffirmé par le Chef de l'Etat, SEM Alassane Ouattara d'ériger « L'Ivoirien nouveau » dans « Une Côte d'Ivoire Solidaire », l'heure de l'appel à revisiter le texte intégral de « L'Abidjanaise » n'a-t-il pas sonné ?

Convaincu qu'il faille rendre honneur et gloire à nos éminences, Arsène Angelbert Ablo entend avec les autorités catholiques du pays, lancer une levée de fonds pour ériger une stèle en la mémoire de Pierre-Marie Coty.

Arsène Angelbert Ablo, faut-il le rappeler est né le 15 juillet 1973 à Man, dans le Far-West ivoirien, de parents originaires du grand Centre. Ce diplômé de tourisme international a été nourri à la sève littéraire par des parents enseignants de leur état. Il se fait connaître, au gré de ses voyages professionnels de par le monde, en remportant de nombreux concours littéraires, voguant du théâtre au roman, en passant par la poésie et des opus religieux, avec une dévotion mariale à nulle autre pareille. Il est l'auteur, en presqu'une double décennie de carrière d'auteur, d'une vingtaine d'ouvrages et lauréats de plus prix internationaux.

Une correspondance particulière de RC