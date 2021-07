Sénégal: Secteur moderne - L'Ansd note une progression de 7,7% du nombre d'employés au 1er trimestre 2021

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié une enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (Eerh).

Elle révèle une progression du nombre d'employés dans le secteur moderne. «Le nombre d'employés dans le secteur moderne, hors administration publique, a progressé de 7,7% au premier trimestre 2021, comparativement à celui de la période correspondante en 2020 », informe l'Ansd. Cette évolution est consécutive à la forte augmentation des effectifs dans la construction (91,2%) et, dans une moindre mesure, les services (5,7%) et l'industrie (3,1%).

En revanche, il est noté une diminution des effectifs dans le secteur du commerce (-3,4%). L'augmentation du nombre d'employés dans le secteur

de l'industrie est en relation avec la progression des effectifs dans la totalité des sous-secteurs, en particulier dans celui des extractives (13,2%).

S'agissant de l'accroissement des effectifs dans le secteur des services, il est imputable à l'augmentation du nombre d'employés dans la majorité des sous-secteurs, notamment ceux de l'information et de la communication (31,6%), des activités financière et d'assurance (21,9%) ainsi que ceux des activités artistiques, sportives et récréatives (17,1%).

Toutefois, la diminution du nombre d'employés dans les sous-secteurs des activités immobilières (-23,9%), du transport et d'entreposage (-23,0%), des activités spécialisées, scientifiques et techniques (-22,9%) et de l'hébergement et la restauration (-12,7%) a limité la hausse notée dans le secteur des services.