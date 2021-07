Afrique de l'Ouest: Standard Chartered annonce un financement de 159 millions d'euros pour contribuer à la réalisation d'un grand projet de soins de santé en Côte d'Ivoire

communiqué de presse

Standard Chartered annonce un financement de 159 millions d'euros pour contribuer à la réalisation d'un grand projet de soins de santé en Côte d'Ivoire

7 juillet 2021, Londres, Royaume-Uni - Standard Chartered annonce la signature d'un financement de 159 millions d'euros pour le ministère de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire pour la rénovation des maternités de 62 hôpitaux à travers le pays.

Soutenu par EKF Danmarks Eksportkredit (EKF) [1], l'Agence Danoise de Crédit à l'Exportation (ACE) et Korporacja Ubezpieczén Kredytów Eksportowych (KUKE)[2], l'ACE Polonaise, le projet financé par la Standard Chartered contribuera au développement des hôpitaux dans 24 des régions de Côte d'Ivoire et le district autonome d'Abidjan.

Cette annonce intervient à un moment où le pays est focalisé sur l'amélioration de la santé des nouveau-nés. Selon l'UNICEF, le taux de mortalité des enfants de 0 à 28 jours en Côte d'Ivoire reste élevé et est souvent associé au manque de soins de qualité à la naissance et durant les premiers jours de l'enfant[3]. L'amélioration des services de maternité fait partie du Plan National de Développement du gouvernement ivoirien, qui est soutenu par le Fonds Monétaire International et l'Organisation Mondiale de la Santé.

L'opération de financement apporte également une contribution remarquable à la volonté de la Côte d'Ivoire d'investir amplement dans les infrastructures de santé, en particulier pendant la pandémie de coronavirus, en accord avec l'Objectif de développement durable 3[4] des Nations Unies concernant la bonne santé et le bien-être.

Le projet, mené par un entrepreneur de grande notoriété au Moyen-Orient et en Afrique, comprendra des mises à niveau de l'alimentation électrique, une meilleure connexion informatique et de données, de l'eau potable et du stockage, ainsi que l'installation de systèmes et d'équipements de sécurité incendie dans les maternités.

Mustafa Sajjad Hussain, Directeur Exécutif, en charge du Financement des Exportations à la Standard Chartered Bank, a déclaré : « Nous sommes fiers de renforcer notre relation avec le Ministère de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire en tant que partenaire bancaire de confiance, et de travailler avec EKF et KUKE, sur cet important financement de la santé pour le pays.

« L'impact social de ce projet de soins de santé visant à fournir de meilleurs services de maternité à travers la Côte d'Ivoire est important et notre financement soutenu par l'ACE est un vibrant exemple du soutien aux infrastructures essentielles de manière durable. »

John Mokom, Directeur Général de Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire, a déclaré : « Notre implication dans ce projet est un excellent témoignage de la Standard Chartered qui reste fidèle à son idéal de valeurs « Une force pour le bien », et du soutien aux communautés dans lesquelles nous opérons. Avec une expérience de 20 ans en Côte d'Ivoire, nous sommes bien positionnés pour conseiller et jouer un rôle majeur dans la mobilisation des liquidités et de l'expertise à travers le monde pour le financement des projets de grande envergure et durables, afin d'aider la Côte d'Ivoire à atteindre ses objectifs de développement durable. »

Thomas Hovard, Directeur Commercial, Entreprises & Institutions, EKF, a déclaré : « C'est une grande réussite pour EKF de faire partie d'un projet qui permet de réduire le taux de mortalité infantile en Côte d'Ivoire, et en même temps, de contribuer à une augmentation du chiffre d'affaires des exportateurs de dispositifs médicaux danois. Ce projet est un excellent exemple de la façon dont une coopération mondiale solide entre les institutions financières peut initier un développement positif dans des régions du monde où les investisseurs sont normalement plus prudents. »

Janusz Władyczak, PDG de KUKE, a déclaré : « Les entreprises polonaises sont de plus en plus disposées à s'engager dans des projets africains. La coopération au sein d'un consortium d'entrepreneurs et le soutien de la KUKE leur permettent d'étendre leur activité en toute sécurité dans de nouveaux marchés. L'un de nos premiers projets conjoints avec EKF est un excellent exemple d'assistance aux exportateurs de l'UE qui appliquent les normes les plus élevées en matière de commerce international et développent des partenariats communs qui aident à surmonter les défis du monde moderne. »

Cette transaction jalonne une autre facilité à terme importante soutenue par l'ACE et organisée par Standard Chartered Bank en Afrique subsaharienne. Elle fait suite au récent financement de 78 millions d'euros par la Banque d'un projet d'hôpital et de 280 millions d'euros de prêt social visant à développer les infrastructures de transport au Ghana, et à un financement de 194 millions d'euros destinés à un projet de transport durable à Abidjan, en Côte d'Ivoire.