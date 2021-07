Cote d'Ivoire: Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire - Le siège de la Direction générale transféré à Cocody les II Plateaux

Le siège de la Direction générale de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-Ci) anciennement situé au Plateau, Avenue Joseph Anoma (Rue des banques), Immeuble SMGL a été transféré dans la commune de Cocody. Le nouveau siège de la Cdc-Ci est situé dans la commune de Cocody les II Plateaux, sur le boulevard Latrille, au Carrefour Angré les Oscars.

Le mercredi 11 décembre 2019, le Conseil hebdomadaire des ministres s'était penché sur l'état d'avancement de de l'opérationnalisation de la Caisse de Dépôt et Consignations de Côte d'Ivoire (Cdc-Ci).

Créée en 2018, la Caisse est conçue, selon le gouvernement ivoirien, comme un investisseur public de long terme chargé du financement des infrastructures de développement territorial et des Petites et Moyennes Entreprises, de façon à pallier l'insuffisance de l'apport des acteurs actuels du secteur financier. « A ce jour, les organes de gouvernance de l'institution ont été mis en place et sont opérationnels depuis février 2019. La collecte des premiers dépôts et la réalisation de placements financiers non risqués ont démarré en novembre 2019. A très court terme, l'institution entend constituer un portefeuille de projets d'intérêt général à réaliser comme co-investisseur, en liaison avec des partenaires locaux et internationaux », note le gouvernement ivoirien.

C'est à l'effet de prendre les mesures idoines pour garantir les meilleures conditions de démarrage de ses activités pour assurer pleinement son rôle d'investisseur que la Caisse entend bien s'installer.