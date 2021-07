Cote d'Ivoire: Bondoukou - Plus de 82 millions de FCfa de matériel médical offerts

A la faveur de la campagne d'évangélisation organisée du 29 juin au 3 juillet au stade Ali Timité de Bondoukou, le pasteur Mohammed Sanogo, président de « Organisation Vie», a fait un don de matériel médical avec diverses prestations dont des interventions chirurgicales au profit des populations de Bouna, Tanda et Bondoukou.

En particulier, sa structure a réhabilité les deux blocs opératoires du Chr de Bondoukou et ouvert un troisième, tous entièrement équipés. De même, 30 lits d'hospitalisation avec matelas et des médicaments ont été mis à la disposition du directeur régional de la Santé pour le Chr de Bondoukou et les hôpitaux généraux de Bouna et Tanda. Soit un coût global de 82,24 millions de FCfa.

La cérémonie de remise de ces dons a eu lieu le 2 juillet dans l'enceinte du Chr de Bondoukou. « Dieu peut guérir mais il a aussi choisi la médecine comme moyen et solution. Un homme de Dieu doit composer avec les différentes façons dont Dieu opère », a soutenu le pasteur Mohammed Sanogo pour expliquer le sens des actions sociales de son organisation, à travers son ministère "Message de vie" et son activité phare, le tour 931, initiée en 2012.

« Ce programme consiste à visiter les régions de Côte d'Ivoire pour annoncer le message de rédemption du Christ », a-t-il expliqué. Pour ces actions dans le Zanzan, le roi des Bron, Nanan Adingra Kouassi Adjemane, présent au Chr de Bondoukou, a élevé le pasteur Mohammed Sanogo à la dignité de prince de son royaume, avec pour nom Nanan Koffi Bouam (en Bron, le bienfaiteur).

Le préfet de la région du Gontougo, préfet du département de Bondoukou, Sory Sangaré, qui a présidé la cérémonie de remise de don de matériel médical a exprimé la reconnaissance de toutes les populations du Gontougo et du Bounkani au donateur qu'il a qualifié "d'homme de Dieu charitable et gagneur d'âmes".

Durant quatre jours, à Bondoukou, avec cette campagne d'évangélisation couplée avec les actions sociales, ce sont des milliers de personnes qui ont occupé en permanence le stade Ali Timité pour y recevoir des soins gratuits, des vivres et non-vivres et l'amour de Dieu à travers sa parole.

Des jeunes et vieux, des hommes et femmes , des malades et bien portants sont venus de plusieurs localités du Gontougo pour ne pas se faire conter ce rendez-vous avec Dieu à travers les actions du pasteur Mohammed Sanogo.

CORRESPONDANT RÉGIONAL