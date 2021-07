Afrique: 909 nouvelles contaminations au Covid-19, le week-end - La 3ème vague se confirme

Alors que la covid-19semblait être derrière nous, voilà que les chiffres de contamination repartent soudainement à la hausse au Sénégal. Ce week-end, les autorités sanitaires ont recensé 909 nouvelles infections. Ce qui confirmerait la thèse de la troisième vague de coronavirus tant redoutée.

Les nouvelles concernant la covid-19 au Sénégal font froid au dos. Le pays connait une inquiétante augmentation du nombre de contaminations au covid-19 alors que le gouvernement a largement desserré l'étau des restrictions.

Hier, dimanche 11 juillet, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait état de 529 nouveaux cas confirmés alors que la veille, le Sénégal enregistrait 380 nouvelles contaminations. Le nombre de morts et d'hospitalisations est également en augmentation. Ce week-end, 7 décès supplémentaires ont été déclarés ; 16 patients sont admis en réanimation et le nombre de personnes sous traitement est passé à 2672. Ce soudain rebond de l'épidémie se constate facilement à travers les chiffres livrés quotidiennement par les autorités sanitaires.

En effet, le mardi 29 juin, le Sénégal enregistrait 28 nouvelles infections liées à la covid-19 et 25 pour le lundi 14 juin dernier. Le nombre de personnes sous traitement était en chute jusqu'à 276. Après donc plusieurs semaines de recul significatif de l'épidémie, les nouvelles redeviennent plus inquiétantes au Sénégal surtout face au variant Delta qui menace le monde. Une hausse des cas a été constatée le jeudi 1er juillet avec 135 nouveaux cas et 2 décès.

Le lendemain, vendredi 2 juillet, 169 nouveaux cas et deux décès ont été annoncés. Depuis lors, les chiffres ne cessent de progresser. De quoi faire craindre une nouvelle flambée dans les hôpitaux. Pis, la campagne de vaccination semble même menacée à cause d'un manque de vaccins même si le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé qu'une « importante livraison de doses de vaccins est attendue ce mois-ci ». Au samedi 10 juillet 2021, 1849 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total de vaccins à 580550 depuis le début de la campagne de vaccination le 23 février dernier.

Rappelons que le 23 juin dernier, le président-fondateur de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), Pr Souleymane Mboup sonnait déjà l'alerte sur une menace de troisième vague de covid-19 au Sénégal à cause des variants détectés. «A ce jour, 900 échantillons ont été passés au séquençage avec 300 échantillons positifs au SARS-COV-2 de la première vague et 600 échantillons positifs au SARSCOV-2 de la deuxième vague. Pour ce qui est de la première vague, aucun variant préoccupant n'a été identifié. Pour ce qui est de la deuxième vague, on a retrouvé une plus grand variabilité du virus avec 30 variants différents avec 10% des souches constituées par des variants dits préoccupants», avait-il informé. Peu de temps après, le Pr Moussa Seydi du Service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann lui emboite le pas. Et le 4 juillet dernier, le Président de la République, Macky Sall hausse le ton en attirant l'attention des populations sur la «poussé épidémique».

MACKY SALL ET L'OPPOSITION AU BANC DES ACCUSÉS

Comment expliquer cette résurgence de l'épidémie ? En tout cas, les tournées du Chef de l'Etat, Macky Sall et de certains membres de l'opposition sont pointées du doigt à cause des rassemblements et des mouvements de foules en pleine période de pandémie sans le moindre état d'âme. Ce qui fait que le message du Chef de l'Etat aurait du mal cette fois-ci à passer devant l'opinion où certains soutiennent qu'il serait à l'origine de cette situation. «Il (Macky Sall, Ndlr) nous a demandé de vivre avec le covid.

Pis, certains n'arrivent pas à trouver de doses de vaccins alors qu'il avait menacé la population d'offrir gratuitement nos propres doses à d'autres pays si on refusait de nous faire vacciner», confie un sénégalais vivant avec des comorbidités mais qui peine à prendre sa seconde dose. Et dire l'alliance Pfizer/BioNTech envisage de demander l'autorisation pour une 3ème dose, devant permettre de renforcer la protection des personnes déjà vaccinées avec deux doses, notamment contre les variants. "Pfizer et BioNTech ont constaté des résultats encourageants des essais en cours pour une troisième dose du vaccin actuel", ont-elles expliqué. Elles "prévoient de soumettre ces données à la FDA (Agence du médicament américaine, NDLR), l'EMA (Agence du médicament européenne, NDLR) et d'autres autorités régulatrices dans les semaines qui viennent", lit-on dans des articles de AFP et Reuters.

L'INSOUCIANCE DES POPULATIONS

Si les hommes sont pointés du doigt et à juste titre, à cause de leur attitude irresponsable (meetings, rassemblements etc.), une partie de la population ajoute son grain de sel par un comportement qui frôle l'insouciance. Les restaurants, les marchés et les lieux de cultes sont fréquentés en grande masse sans le moindre respect des gestes barrières ou du moins. Alors que la situation arbore de sombres couleurs depuis la semaine dernière, les prochains jours risquent d'être décisifs avec la fête de Tabaski qui sera marquée par plusieurs déplacements. Reste à voir si le gouvernement va prendre des mesures pour mater l'épidémie et éviter le pire. Quoi qu'il en soit, il convient de rester particulièrement vigilant. Il faut encore plus de gestes sanitaires pour barrer la route au nouveau variant. Il y a plus d'une semaine, la directrice régionale de l'Organisation mondiale pour la santé (OMS) pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti avait déclaré que «la troisième vague prend de la vitesse, se propage plus vite, frappe plus fort». Elle avertissait : «avec une augmentation rapide du nombre de cas et des rapports de plus en plus nombreux de maladies graves, la derrière vague menace d'être la pire à ce jour en Afrique».